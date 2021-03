Carmelo Anthony en admiration devant Stephen Curry

Auteur de 22 points, Carmelo Anthony a fait très mal aux Warriors cette nuit, et on a encore pu constater qu’il n’avait rien perdu de ses appuis et de sa technique. Un vrai régal. Mais l’intéressé ne veut pas qu’on parle de lui, et il préfère mettre en avant Stephen Curry. Le double MVP et triple champion NBA a tout donné cette nuit, compilant 35 points, 7 rebonds et 5 passes, mais sa formation a craqué dans la dernière minute…

« Les joueurs s’adaptent d’année en année, et le basket est de plus en plus rapide… Vu comment se joue le basket actuellement, c’est son rythme » estime Melo. « Il est le centre de gravité, et il porte son équipe sur ses épaules. Il est toujours celui qu’on a connu, non ? C’est toujours Steph Curry. On est en admiration de le voir jouer comme ça, de voir les shots qu’il prend, de voir les shoots qu’il met. C’est juste génial à regarder. »

Après une saison quasi blanche, et malgré un effectif amoindri, Stephen Curry est effectivement resté le joueur qu’il était. Il tourne à près de 30 points de moyenne, avec de bons pourcentages : 47% d’adresse générale, 41% à 3-points et 93% aux lancers-francs. Surtout, les Warriors vont finir cette première partie de saison dans le Top 10, et ce n’était pas gagné d’avance lorsqu’on a appris la grave blessure de Klay Thompson.

Comment impliquer davantage ses coéquipiers ?

Malheureusement, il y a des soirs où ça ne suffit pas, comme la nuit dernière. Après le match, Steve Kerr regrettait d’ailleurs l’absence de soutien de ses coéquipiers. Le meilleur marqueur des Warriors est à 14 points derrière Stephen Curry. Sur la saison, le deuxième meilleur marqueur des Warriors est à 17 points par match, et c’est Andrew Wiggins. Doit-il davantage impliquer ses coéquipiers pour équilibrer cette marque ?

« J’ai le sentiment que je dois en priorité être agressif » rappelle le meneur All-Star. « Quand je cherche un tir, quand je cherche à créer, quand je cherche à attirer la défense, avec ou sans ballon, on doit beaucoup s’améliorer dans notre capacité à trouver le joueur démarqué, mais aussi dans la circulation de la balle et dans les coupes dans les espaces libres. C’est drastiquement différent du début de saison, et cette régularité continuera ».

Pour Stephen Curry, il n’y a pas d’inquiétude à avoir. L’équipe est sur la bonne voie.

« Avec le retour des blessés, on pense que la rotation va prendre forme. Surtout, ça va apporter beaucoup de confiance aux gars lorsqu’ils devront créer, être agressif et chercher un tir. C’est comme ça qu’on doit aborder les choses avec notre effectif, ce style de jeu et tout le monde participera. »