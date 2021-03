Le MVP de la nuit : Nikola Jokic dans le club des 50 triple-double en carrière

Déjà excellent à Chicago, où il a scoré 17 de ses 39 points en dernier quart, Nikola Jokic avait manqué de peu le triple-double avec 14 rebonds et 9 passes. Il a remis le couvert mardi soir à Milwaukee, et il a cette fois fini le travail avec 37 points, 11 passes et 10 rebonds pour le 9e triple-double de sa saison, et le 50e de sa carrière.

Face à Giannis Antetokounmpo et ses cavalcades conclues au dunk, Nikola Jokic s’est senti pousser des ailes car il a lui aussi placé trois dunks en un match, probablement un record pour le Serbe. Ce qui fait marrer Jamal Murray…

« Non, on s’y attend maintenant », souriait le meneur dans le Denver Post. « Ça rend le match amusant. C’est comme quand Facu a essayé de dunker. On se lève tous »

Incisif d’entrée de jeu avec 9 points, 6 passes et 4 rebonds dès le premier quart, Nikola Jokic a bien su gérer son effort avec 24 points en deuxième mi-temps, dont 14 en 3e quart pour définitivement dégoûter les Bucks. Comme à son habitude, il a bien partagé le cuir pour une troisième victoire de rang, qui ne souffre d’aucune contestation chez un des prétendants au titre à l’Est.

« C’est vrai, on prend beaucoup de plaisir en ce moment car on joue les uns pour les autres. Tous les gars qui rentrent jouent de la bonne manière et c’est pour ça que ça fonctionne bien pour nous. On doit continuer ainsi. »

Déjà 9e au classement des triple-double

Désormais membre du club très fermé des joueurs à 50 triple-double ou plus, Nikola Jokic rejoint un panel de joueurs prestigieux : James Harden (53), Larry Bird (59), Wilt Chamberlain (78), LeBron James (97), Jason Kidd (107), Magic Johnson (138), Russell Westbrook (156) et Oscar Robertson (181) tout en haut.

« C’est évidemment agréable de faire partie d’un tel groupe, notamment avec un des meilleurs joueurs de l’histoire [en Wilt Chamberlain]. C’est un très joli accomplissement mais c’est pour mon palmarès, je m’y pencherai quand ma carrière sera derrière moi. »

« Franchise player » en puissance, et de nouveau All-Star cette saison pour la troisième fois de sa carrière, Nikola Jokic conserve pour autant toute son humilité. Quand son jeune coéquipier, Vlatko Cancar, loue ses qualités de leader par l’exemple (« quand ton meilleur joueur travaille autant, ça motive pour aussi se donner à fond »), ou qu’un journaliste en fait le leader de facto des Nuggets, il préfère encore botter en touche…

« Je fais de la muscu [après les matchs] mais c’est pour moi. Après, si les autres joueurs suivent mon exemple, c’est bien mais je ne cherche pas à les convaincre ou leur montrer la voie. Je le fais pour moi parce que c’est ma façon de faire les choses. S’il faut bosser, il faut y aller. Je fais ce que j’ai à faire et si certains joueurs sont motivés par mon exemple, c’est bien pour eux et pour l’équipe en fin de compte. »