Podcast Hype X Basket USA | Kobe Bryant sur le logo NBA, une fausse bonne idée ?

Un an après le décès de Kobe Bryant, c’est Kyrie Irving qui a relancé le débat : et si la NBA changeait son logo pour mettre la silhouette du « Black Mamba » ? La veuve de Kobe est pour. Jeanie Buss aussi. Doc Rivers et Shaquille O’Neal sont plus circonspects. Mais le débat est lancé, et les avis sont très partagés.

C’est le débat de la semaine sur Hype, mais l’actualité est riche et on évoque aussi l’embrouille entre LeBron et Zlatan et le racisme dont est victime Jeremy Lin.

Bonne écoute à toutes et tous !