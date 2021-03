Le hold-up de l’année pour les Hornets !

On fonce direct dans le 4e quart-temps. Sur un dunk rageur à deux mains, Harrison Barnes vient de donner huit points d’avance (123-115) aux Kings face à des Hornets privés de Gordon Hayward. P.J. Washington a tenu son équipe à bout de bras depuis le début du match, mais il reste 73 secondes à jouer et on ne voit pas comment les Hornets peuvent renverser la vapeur.

Mais ils s’accrochent, et ils ne donnent aucun panier facile, comme le prouve cette grosse tarte de LaMelo Ball pour éviter le poster dunk de De’Aaron Fox. Faute flagrante. Le meneur des Kings a deux lancers pour donner 10 points d’avance. Il les rate !

Sacramento rate cinq lancers dans la dernière minute !

Derrière, Marvin Bagley III se fait bâcher par le même Ball. Cette fois, c’est propre, et sur la remontée de balle, Terry Rozier sanctionne à 3-points (123-118). Il reste 50 secondes à jouer, et Miles Bridges envoie Bagley sur la ligne. Il loupe aussi ses deux lancers ! A l’inverse, Rozier met les siens après une faute de Barnes, et en 20 secondes, les Hornets sont revenus à -2 (123-121). Il reste 33 secondes à jouer.

Alors que Buddy Hield se blesse à la cheville, Fox s’en va marquer un floater (125-121). C’est une énorme bouffe d’oxygène pour les Kings. Il reste 24 secondes à jouer. Quatre points d’écart… Monstrueux tout le match, Washington réussit un gros tir à 3-points dans l’axe, et les Hornets n’ont désormais plus qu’un point de retard (125-124). Nouveau temps-mort.

Le game-winner pour Monk

Luke Walton remet en jeu Hield, et le shooteur se retrouve sur la ligne des lancers. Il n’en met qu’un ! 10 secondes à jouer, +2 pour Sacramento. Les Hornets ont la balle pour égaliser ou même passer devant. LaMelo Ball trouve Malik Monk au large. L’arrière change de rythme et fonce au cercle. Richaun Holmes l’attend et va au contact. Tout en toucher, Monk marque avec la faute ! Il met son lancer derrière, et Charlotte est devant (127-126).

Il reste une seconde à jouer, et Buddy Hield balance une prière depuis son camp et… il touche le cercle ! Mais les Hornets exultent. Ils créent l’exploit de la soirée avec ce hold-up incroyable. Les Kings ont loupé cinq lancers-francs dans la dernière minute…