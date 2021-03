Les Wolves ne résistent pas au coup de chaud de Devin Booker

Sur une série de sept défaites de rang, les Wolves accueillent les Suns qui sortent d’une victoire à Chicago. Minnesota commence bien avec Karl-Anthony Towns de loin et Anthony Edwards qui pique un ballon avant de planer au dunk. Les Suns prennent cependant le contrôle des opérations avec DeAndre Ayton qui aligne Towns pour un tir à mi-distance.

C’est ensuite Devin Booker qui dépose son adversaire direct avant d’aller conclure au dunk main gauche. Edwards y va aussi d’un nouveau dunk après un slalom spécial. Le rookie star des Wolves en est à 11 points et il permet à Minny de rester à distance raisonnable (30-26).

Les deux équipes se tirent encore bien la bourre en 2e quart. Edwards continue de produire des highlights avec un step-back qui fait perdre son short à Kaminsky. Rubio sert également Jake Layman qui décolle pour un dunk en très haute altitude en ligne de fond. Derrière 12 points de Booker dans la période cependant, Phoenix garde l’avantage à la pause (53-48).

Booker prend feu en 3e quart !

Booker accélère encore au retour des vestiaires. Il rentre un premier 3-points qui lance l’offensive des Suns mais Minnesota réagit par l’intermédiaire de KAT, à 3-points, en contre-attaque et même à la claquette dunk. Les deux anciens de Kentucky se livrent un joli duel qui repart de plus belle derrière Booker, intenable à 21 points en 3e quart.

Booker enchaîne effectivement deux paniers main gauche pour boucler la période et Phoenix a pris 10 points d’avance (86-76). A 41 points avant le dernier quart, Booker est impérial à 15/24 aux tirs et 10/11 aux lancers. Phoenix poursuit précisément sur cette lancée en quatrième quart, avec un 13-3 d’entrée pour creuser l’écart, bien emmené par Chris Paul alors à muet offensivement.

Ayton est bien alimenté en fin de match pour terminer le travail, tout en provoquant les fautes de Towns. Phoenix peut terminer le match en roue libre, avec ses remplaçants (118-99). Booker termine à 43 points et 5 passes, bien aidé par Paul (11 points, 15 passes) et Ayton en double-double, à 22 points et 10 rebonds.