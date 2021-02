Le Heat étouffe le Thunder après le repos

L’avenir dira si c’est ce « road-trip » qui aura permis à Miami de retrouver des couleurs. Le Heat a en tout cas bien terminé son séjour à l’Ouest après avoir réussi à étouffer OKC au retour des vestiaires pour forcer la décision.

Le Heat entame la rencontre par un festival à 3-points auquel OKC parvient à résister, avec un Shai Gilgeous-Alexander en mode scoreur, un Théo Maledon en mode passeur et un 3-points de Mike Muscala pour recoller à 23-21 après 12 minutes. Le Thunder prend alors les devants sur un nouveau panier derrière l’arc signé Maledon.

Le Français ajoute un floater et un service pour Kenrich Williams qui enchaîne derrière avec un 3-points qui permet aux locaux de se détacher (37-32). Aux côtés de Luguentz Dort et Darius Bazley, efficaces dans la peinture, les 3-points de Gilgeous-Alexander et Maledon font grimper l’écart à +9 à la pause (54-45).

Deux séries pour calmer OKC

OKC garde le cap au retour des vestiaires, en s’appuyant notamment à deux reprises sur l’adresse extérieure d’Isaiah Roby. Mais Miami n’est jamais très loin et ressurgit brusquement suite à un retentissant 17-3 ponctué des 3-points de la paire Strus-Iguodala, du dunk avec la faute de Jimmy Butler ou encore du alley-oop conclu par Precious Achiwa pour inverser la tendance (71-75).

Les deux lancers de Justin Jackson et les 5 points de Shai Gilgeous-Alexander en fin de troisième quart-temps ramènent le Thunder à -2, mais le momentum vient clairement de basculer (77-79). Les deux alley-oop de Bam Adebayo et les deux paniers à 3-points de Duncan Robinson confirment la tendance en faveur de Miami qui entame le dernier acte par un 15-0 pour marquer le coup et mettre OKC hors d’état de nuire (77-94).

Auteur de 22 points, Duncan Robinson peut continuer à scorer en toute sérénité avant de laisser Andre Iguodala conclure le road-trip floridien par un succès 108-94.