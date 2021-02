Team USA : objectif rempli pour Isaiah Thomas et Joe Johnson

Sixième et dernier match et sixième victoire pour Team USA déjà qualifié pour la FIBA AmeriCup de 2022. Les Américains ont facilement dominé le Mexique avec une première mi-temps maîtrisée du début à la fin.

Rapidement, Isaiah Thomas et ses coéquipiers passent un 11-0, puis un 13-0 pour prendre déjà 16 points d’avance en fin de premier quart-temps (31-15). Le deuxième est du même acabit, avec un écart qui grimpe à 30 points. Le match est plié à la pause (55-33), et Team USA sera dans la gestion en seconde période.

« C’était génial », estime Joe Johnson, au site USA Basketball, en parlant de l’effort collectif de son équipe. « Collectivement, on a été très bon. On a fait circuler la balle, fait des stops, on a eu des paniers faciles. C’était très agréable de jouer ainsi. »

L’ancien All-Star a terminé la partie, remportée 96-75, avec 11 points et 9 rebonds. Thomas, lui, a marqué 9 points, et c’est Ra’Shad James qui s’est le plus montré avec 21 points à 3/3 à 3-pts. Brandon Bass a confirmé son bon match contre les Bahamas également, avec 12 points et 5 rebonds.

« De pouvoir jouer à ce niveau, c’est thérapeutique pour moi », a glissé Johnson. « Je m’amuse vraiment, j’adore ça et je suis heureux d’avoir cette opportunité. »