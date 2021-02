Team USA : Isaiah Thomas et Joe Johnson se montrent face aux Bahamas

Les États-Unis ont continué leur parcours parfait pour la FIBA AmeriCup de 2022 en battant les Bahamas (93-77). Un match sans grand intérêt de plus dans ces fenêtres de qualification qui obligent les différentes fédérations à se passer de leurs meilleurs joueurs ? Un peu, sauf qu’Isaiah Thomas et Joe Johnson étaient sur le terrain…

Toujours sans club, les deux anciens NBAers voulaient en profiter pour jouer de vrais matchs et garder le rythme, le meneur espérant toujours faire son retour dans la Grande Ligue.

Bon, il n’est vraiment pas certain que les dirigeants de NBA le rappellent après ce match, mais l’ancien Celtic, 5e des votes pour le trophée de MVP en 2017, était déjà content de retrouver les terrains.

« C’était génial », explique-t-il. « C’est la première fois que je joue depuis un peu plus d’un an. Vous savez, j’étais un peu rouillé, mais c’était incroyable d’être sur le terrain, de jouer contre de très bons joueurs et de représenter mon pays. J’étais donc heureux d’être sur le terrain, je me sentais bien et surtout, nous avons gagné. »

Dans une équipe sans vécu collectif, le coach Joe Prunty explique qu’il a dû s’appuyer sur les qualités individuelles de ses joueurs. Dans ce registre, Isaiah Thomas a bien aidé pour lancer son équipe et il termine la rencontre avec 19 points à 7/15 au tir, dont 5/9 à 3-points, avec 4 rebonds, 2 passes mais 6 balles perdues.

À ses côtés, James Nunnally finit également avec 19 points alors que Brandon Bass enregistre un double-double (12 points, 10 rebonds) et que Joe Johnson a de son côté un peu tout fait (11 points, 9 rebonds, 6 passes).

« Il y avait des moments où nous avions l’air bien collectivement, et il y a des moments où nous aurions juste eu besoin de ralentir un peu, mais c’est un peu ce à quoi on s’attend avec ces jeunes gars », explique le vétéran de 39 ans. « Mais au final, nous avons gagné et nous devons nous préparer pour demain ». Ce sera face au Mexique.