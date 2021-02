Russell Westbrook retrouve la forme, et le sourire !

Il n’a joué que 20 matchs cette saison, avec sa nouvelle équipe des Wizards, mais Russell Westbrook vient déjà de passer John Wall et Wes Unseld pour être deuxième sur la liste « all time » de Washington pour ce qui est des triple-double. Après l’avoir frôlé face à Boston et New York, et en avoir réussi deux de suite, face à Denver et Houston, Westbrook a fait la passe de trois à Portland.

Toujours motivé pour affronter Damian Lillard et les Blazers, Westbrook a cumulé 27 points, 13 passes et 11 rebonds, participant pleinement à la 4e victoire de suite des Wizards, leur meilleure série (et de loin) cette saison.

« Il va avoir plus de matchs comme celui-ci. C’est un champion : dans sa préparation, dans sa manière de parler aux gars, de les préparer au match », commentait Coach Brooks après le match. « Sa voix a porté dans ce premier quart. C’est ce qu’on veut voir de la part de nos leaders. »

« Si on joue notre jeu comme il faut, les victoires vont venir »

Limité par sa blessure aux quadriceps en début de saison, Westbrook avait frappé les esprits lors de son match retour en début de mois, avec 41 points, plus 10 rebonds et 8 passes. Depuis, le meneur vétéran de D.C. tourne quasiment en triple double à 16 points, plus de 9 rebonds et 9 passes de moyenne, le tout à 40% de réussite aux tirs.

Si son adresse à 3-points n’est toujours pas au rendez-vous par contre (11% sur le mois de février), Westbrook compense par son immense activité aux quatre coins du terrain. Hier soir, il a pour le coup livré une première mi-temps très propre à 16 points, 8 passes et 5 rebonds, à 6/9 aux tirs.

« Il a donné le ton », reprend Brooks. « Nos gars sont bien mieux préparés à gagner les matchs car il n’est pas là pour plaisanter. Ce n’est pas un loisir pour lui. Bien souvent dans cette ligue, les gars voient ça comme un loisir car c’est plaisant, on a la chance de faire un truc qu’on aime. Je comprends ça mais ça reste un travail. C’est comme ça que tu représentes ta franchise, ta ville, ta famille, tes coaches, et Russ fait ça au plus haut niveau que j’ai jamais vu. Je le connais depuis longtemps à OKC et il a toujours été un joueur qui veut progresser, qui donne tout aussi bien en match qu’à l’entraînement. C’est ce qu’il fait pour nous. »

Un hommage à Scott Brooks

De son côté, Westbrook tenait lui à féliciter Coach Brooks de son travail qui n’est pas forcément reconnu à sa juste valeur. Après avoir accroché Boston et Denver à son tableau de chasse, Washington vient d’y ajouter Portland, une belle brochette.

« On va dans la bonne direction collectivement. Si on joue notre jeu comme il faut, les victoires vont venir », ajoute Westbrook sur NBC. « Je pense qu’il faut rendre hommage à Coach Brooks, on ne parle pas assez de son travail. Quand on perd, ils regardent toujours le coach et quand on gagne, on ne lui donne pas assez de crédit. Mais il fait du super boulot pour s’assurer qu’on joue à notre meilleur niveau et pour nous mettre dans la meilleure situation possible pour réussir. »

Durant le troisième quart de ce match, Westbrook a également marqué l’histoire d’une autre manière, en dépassant David Robinson sur la liste des meilleurs marqueurs de l’histoire pour la 45e place au classement. Westbrook retrouve peu à peu ses jambes et son influence positive se ressent pour les Wizards.

« J’ai simplement rentré des tirs que j’ai l’habitude de rentrer, c’est tout [sourire]. Ça va venir, je continue à travailler et je reste concentré sur ma routine. Chaque saison, c’est la même chose. La saison est longue, il faut continuer à progresser et monter en régime à chaque match. J’ai simplement rentré des tirs que je maîtrise bien, j’ai fait du bon boulot pour trouver de bonnes positions et je dois continuer comme ça. »