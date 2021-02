Entre copinage et mérite, comment les joueurs votent-ils pour le All-Star Game ?

En plus d’avoir été à l’origine d’une blessure désormais fameuse, celle de Kawhi Leonard, pendant la finale de conférence 2017, Zaza Pachulia a également changé le cours de l’histoire du All-Star Game, depuis 2016 et sans jamais avoir été invité à participer aux matches de étoiles.

On le sait, depuis cette date, la NBA pondère les votes des fans pour le All-Star Game avec les votes des médias et des joueurs. Sauf que les votes de ces derniers sont parfois aussi ubuesques que lorsque que les fans ont poussé Zaza Pachulia aux portes de la grand-messe annuelle, ce qui a ainsi provoqué ce changement de règlement.

La preuve : on peut remarquer cette année, en jetant un œil au classement définitif, que Tacko Fall a reçu trois votes, Donte DiVincenzo sept, Kostas Antetokounmpo dix, ou encore Doug McDermott pas moins de huit…

« Il faut voter pour les gars de son équipe »

Cela peut facilement s’expliquer quand on voit les commentaires des joueurs dès lors qu’il s’agit de justifier leur méthode de sélection pour les votes. Taurean Prince par exemple.

« Pour être honnête, je crois que c’est quelqu’un qui le fait pour moi chaque année », reconnaît le joueur des Cavaliers au Bleacher Report. « J’admire plusieurs joueurs et pour différentes raisons, et pas seulement parce qu’ils sont All-Stars, donc ça irait à l’encontre de mon caractère de voter pour ça. »

Bien évidemment, le vote pour les coéquipiers est une pratique répandue, comme Tyrese Maxey le confirme.

« Il faut voter pour les gars de son équipe », affirme le rookie des Sixers. « Je ne vais pas voter pour moi-même, mais je vais donner ma voix à Tobias Harris, Ben Simmons et Joel Embiid. Pour les coéquipiers qui le méritent. »

Ou pour les concitoyens glisse Dario Saric, sans oublier les amis bien évidemment. « Je vote pour mes amis, surtout les autres joueurs croates », assume le joueur de Phoenix. « Je vote pour mes anciens coéquipiers aussi, ceux avec lesquels je m’entends bien. Et quelques joueurs qui explosent également. »

« Je vote selon le mérite, coéquipier ou non »

Par conséquent, les arguments sportifs ne sont pas toujours mis en avant. Un comble alors même que certains joueurs n’hésitent jamais à se plaindre des médias, jugés illégitimes pour donner leur avis, car ils ne sont pas, au quotidien, sur les parquets…

Pour John Wall comme pour Damian Lillard, au moment de donner leur avis, c’est le terrain qui parle.

« Je regarde les joueurs qui m’ont demandé le plus d’efforts en défense. Je vote selon le mérite, coéquipier ou non. Même pour quelqu’un que je ne connais pas. Si j’estime qu’il le mérite, alors il a ma voix », raconte le meneur des Rockets. « Je vote avec honnêteté », poursuit le All-Star des Blazers. « Je n’en fais pas une affaire personnelle. Je vote pour ceux qui sont performants. Je regarde beaucoup de matches, donc j’ai l’œil. C’est comme ça que tout le monde devrait faire, pour que ce soit le plus précis et juste possible. »