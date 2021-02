Alex Caruso signe un contrat avec Anta

Quel destin pour Alex Caruso, joueur non drafté qui a dû batailler pour se faire une place chez les Lakers, avant de jouer un rôle majeur dans leur titre de champion l’année dernière, et maintenant de signer un contrat sur plusieurs années avec la marque Anta, annonce ainsi ESPN.

Il y rejoint Klay Thompson, Gordon Hayward, Kevon Looney et Jacob Evans. On n’en sait pas plus sur la nature du contrat pour l’instant, mais c’est déjà une belle récompense que d’en décrocher un à presque 27 ans.

