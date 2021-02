Un message clair et Nets

Avec un All-Star absent de chaque côté, Anthony Davis à Los Angeles et Kevin Durant pour Brooklyn, ce choc n’avait pas la même saveur, mais la rencontre entre les Lakers et les Nets était tout de même très attendue. Surtout pour jauger le niveau des troupes de Steve Nash, qui restaient sur quatre victoires de rang.

Les Nets n’ont pas déçu avec une belle victoire, autoritaire (98-109) et collective puisque le meilleur marqueur de l’équipe, James Harden, émarge à 23 points seulement. Une véritable prestation de candidat au titre.

« On veut être une grande équipe », répète encore Kyrie Irving, comme depuis quelques semaines, pour le New York Post. « On avait deux heures et demie devant le monde entier pour le montrer. C’était fun. On n’a pas la chance de faire ça souvent : de jouer le champion en titre, ou des équipes de la conférence Ouest, sauf en Finals. »

Deux points sont à retenir de ce succès de prestige. D’abord, les seconds couteaux comme Joe Harris (21 unités), Timothe Luwawu-Cabarrot (15), Landry Shamet (10) voire Bruce Brown (9 points) ont été parfaits. Ensuite, la défense a tenu en encaissant uniquement 98 points et en laissant les Lakers à 8/30 à 3-pts.

« Ce n’est pas négociable : si on veut atteindre notre meilleur niveau, on doit s’y mettre », rappelle Steve Nash. « Les gars ont progressé défensivement. On est davantage au point sur nos décisions, on est mieux connecté les uns aux autres. Il y a des séquences dans les rencontres où notre défense est vraiment très solide. »

Le déclic après le revers face aux Pistons

Les joueurs confirment qu’il y a du mieux en défense dans cette série de cinq victoires d’affilée.

« On a élevé notre niveau, il était temps. Sans défendre, on ne peut pas gagner. C’est une bonne chose d’être déterminé et physique en défense », explique Kyrie Irving. « Après notre défaite contre Detroit, où on avait été très mauvais défensivement, il fallait réagir car ça se répétait trop souvent », analyse Joe Harris. « Après ce match donc, le niveau de concentration, l’intensité et l’attention apportée aux détails ont vraiment explosé. »

Deuxième à l’Est, Brooklyn monte en puissance et la marge de progression de ce groupe est encore très grande. C’est pourquoi Steve Nash est toujours aussi tempéré. « On a fait un excellent match, on a gagné à l’extérieur, mais c’est encore tôt », glisse le coach pour l’AP.

Surtout que les Lakers étaient privés d’Anthony Davis et de Dennis Schroder. Une revanche sans blessés, des deux côtés, serait superbe. En deuxième partie de saison régulière ou pourquoi pas en Finals…

« On va les revoir au complet, en bonne santé. C’est ce qu’on veut, c’est ce qu’on attend », conclut Kyrie Irving.