[Programme du soir] L’annonce des titulaires du All-Star Game avant le duel entre les Lakers et les Nets

À 01h30, les Bucks doivent se relancer face aux Raptors, avant donc le choc de la nuit, avec James Harden et Kyrie Irving côté Brooklyn, et LeBron James côté Los Angeles. Pas de Kevin Durant et Anthony Davis, donc.

C’est à Sacramento, toujours à 04h00, que la nuit se termine, avec l’affrontement Kings – Heat.

