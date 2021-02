[Programme du soir] Un Clippers-Jazz en bouquet final

Dix matchs au programme cette nuit, avec six équipes en « back-to-back » et trois matchs à suivre en direct sur beIN Sports : Philadelphie qui reçoit Houston (01h30, beIN Sports 1), un duel 100% conférence Est avec Boston – Atlanta (01h30, beIN Sports 4) et un choc au sommet de la conférence Ouest entre les Clippers, troisièmes, qui vont se tester face à la meilleure équipe de la NBA depuis le début de saison, Utah (04h00, beIN Sports 4).

La franchise californienne va déjà devoir faire sans Patrick Beverley, Nicolas Batum et Paul George, tandis que Kawhi Leonard est encore incertain.

