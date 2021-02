Kevin Durant, James Harden et Kyrie Irving, la triplette la plus excitante jamais assemblée ? « Hum… on a déjà oublié KD, Steph (Curry) et Klay (Thompson) ? », répond LeBron James, interrogé à ce sujet. Lui n’a pas oublié cette formation des Warriors portée par le trio de stars, qui a privé son équipe des Cavs de titre en 2017 et 2018.

Jeudi soir, il est censé retrouver son ancien bourreau, Kevin Durant, son ancien coéquipier à Cleveland, Kyrie Irving, et le petit nouveau des Nets, James Harden. « C’est toujours intéressant pour moi d’affronter les meilleurs joueurs de la ligue, ils en ont trois. Trois des meilleurs joueurs de la ligue », décrit le « King ».

Même s’il est possible que tous ne soient pas présents au Staples Center. Touché à la cuisse, Kevin Durant a manqué les deux derniers matches. Kyrie Irving était également absent la nuit dernière, face aux Suns, touché au dos.

Une superstar sera également absente en face : Anthony Davis. « J’aurais clairement adoré qu’on soit au complet pour affronter une telle équipe et voir, à ce stade de la saison, comment on répond… comment on fait face à l’une des meilleures équipes de la ligue. On ne sera pas au complet jeudi. Mais au-delà de ça, ouais, j’adore aller sur le parquet avec les meilleurs pour jouer. »

Steve Nash : « C’est un super test, un défi de taille. On sait qui ils ont en face. On sait à quel point ils sont bien coachés et ce qu’ils ont été capables de faire l’année dernière »

Son coéquipier, Montrezl Harrell, semble un poil moins enthousiaste. L’intérieur remplaçant des Lakers dit prendre ce match comme un autre. « Il n’y a aucune différence, on ne coche pas ce match », note l’ancien joueur des Clippers, qui reconnaît que son équipe va devoir élever son niveau de jeu en l’absence d’Anthony Davis.

De son côté, Steve Nash voit ce match, une potentielle future affiche de Finales NBA comme un « super test, un défi de taille. On sait qui ils ont en face. On sait à quel point ils sont bien coachés et ce qu’ils ont été capables de faire l’année dernière. »

À l’instar de Montrezl Harrell, James Harden préfère se concentrer sur les progrès collectifs de son équipe plutôt que de s’arrêter à la qualité de cette affiche. « Nous sommes très, très bons en attaque (mais) pas aussi bon en défense. On doit s’améliorer dans chaque secteur. Donc on bosse là-dessus, que ce soit les Lakers ou une autre équipe. Cela ne nous emballe pas parce que nous travaillons encore sur nous-mêmes. »

« On a bien conscience du calibre de l’équipe qu’on affronte », poursuit le barbu. « Mais dans l’ensemble, on bosse sur notre jeu. Donc les Indiana, Sacramento, Golden State et ce soir à Phoenix, on aurait pu perdre l’un de ces matches et battre les Lakers. Cela compte seulement pour une victoire et une défaite. »