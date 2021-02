LeBron James, la Ferrari de Nike

Si aucune information n’accompagne ces visuels du compte Twitter US11, difficile de ne pas y voir un clin d’œil à Ferrari sur cette LeBron 18 Low.

Il y a le fait qu’elle soit basse déjà, puis les couleurs, noir et rouge pour l’empeigne, avec ce dunkman noir dans un rond jaune à l’intérieur, comparable au cheval du constructeur italien.

On peut également évoquer la mention EP accolée au nom de la paire, qui signifie que les matériaux utilisés sont plus costauds (Enginereed Performance), et donc qu’elle est censée avaler l’asphalte sans difficulté. Comme une Ferrari.

