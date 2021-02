Le Heat ne parade plus

Contrairement aux Lakers, solidement installés dans le Top 3 de la conférence Ouest, l’autre finaliste 2020 a bien du mal à enchaîner, au sortir d’une intersaison de seulement 71 jours. Pour preuve, après une vingtaine de matchs, le Heat dispose du quatrième pire bilan NBA (7v-14d) et se classe, surtout, à la 13e place de la conférence Est. Un départ que peu de monde imaginait, du côté de South Beach, en amont de cet exercice 2020/21. Et pourtant…

Pas épargné par le Covid-19, Miami n’a jamais réellement pu compter sur un groupe au complet. Jimmy Butler, Bam Adebayo, Tyler Herro, Goran Dragic ou encore Avery Bradley ont manqué, à tour de rôle, plusieurs parties. Pas simple, dans ces conditions, de trouver la bonne cohésion collective.

Mais pire encore, et malgré le retour tant attendu de Jimmy Butler et un effectif quasi au complet, le Heat reste sur quatre défaites en cinq rencontres, qui plus est à domicile. Dont les deux dernières, plutôt embarrassantes, face aux Hornets et aux Wizards. Deux adversaires à leur portée, sur le papier…

« Tout le monde est déçu et veut mieux faire », embrayait Erik Spoelstra pour le Miami Herald, après le revers contre Washington. « Il faut continuer à aller de l’avant. Certains d’entre nous possèdent l’expérience d’avoir déjà su inverser la tendance en cours de saison. Mais on ne peut pas tolérer que le problème soit encore plus grand qu’il ne l’est déjà. Nous avons connu des défaites décevantes et nous devons rester ensemble, pour garder le moral et tenter de renouer avec la victoire. »

« Nous ne mettons pas nos tirs. Et quand nous ne les mettons pas, cela nous donne en quelque sorte une excuse pour ne pas nous dépasser en défense »

À l’image de leur coach, les joueurs de Miami sont tout aussi déçus et frustrés. C’est notamment le cas de Duncan Robinson, qui demande à ce que la franchise floridienne réagisse collectivement.

« Il y a de la frustration, c’est certain. Nous sommes un groupe très compétitif, avec des ambitions élevées. Nous sommes surpris que cela ne se passe pas comme prévu et nous cherchons des solutions. Mais nous devons commencer à jouer davantage les uns pour les autres. Cela ne signifie pas que quelqu’un monopolise la balle ou autre. Cela vaut pour tout le monde. »

Même son de cloche chez Jimmy Butler. Le leader du Heat regrette que son équipe ne soit pas capable de sortir la tête de l’eau, tant offensivement que défensivement, en faisant bloc comme elle en a l’habitude.

« Nous ne mettons pas nos tirs. Et quand nous ne les mettons pas, cela nous donne en quelque sorte une excuse pour ne pas nous dépasser en défense. Mais quand nous les mettons, nous avons tendance à défendre correctement. Il nous faut grandir, dans le sens où nous ne pouvons pas encore nous fier à notre attaque. Nous devons être l’équipe que nous prétendons être : une équipe de chiens, de battants. Et nous ne le sommes pas, pour le moment. »

« Personne n’aura pitié de nous »

Comme le soulignait Jimmy Butler la nuit dernière, Miami s’est écroulé après la pause, ne marquant que 35 points (à 29% aux tirs), après en avoir inscrit 65 (à 57%) en première période. Un effondrement surprenant, contre des Wizards pourtant loin d’être réputés pour leur défense, et qui témoigne des difficultés offensives des Floridiens cette saison (105.7 points sur 100 possessions, soit le 26e meilleur offensive rating de la Ligue).

Preuve que les derniers finalistes NBA ont encore beaucoup de chemin à parcourir, avant de pouvoir retrouver le Top 8 de leur conférence. Si ce n’est plus.

« Nous devons être meilleurs, c’est aussi simple que ça », conclut Erik Spoelstra. « Nous travaillons sur beaucoup de choses en ce moment. Nous avons obtenu les possessions que nous voulions mais nous n’avons pas été capables d’en tirer profit. Ce sont des choses qui arrivent. Nous avons malgré tout eu la possibilité de l’emporter sur la fin, même si nous n’avons pas été en mesure de le faire. Mais nous n’avons pas d’excuses. Personne n’aura pitié de nous. »