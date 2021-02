La Air Jordan 35 Low pose les bases

Après avoir dévoilé la Air Jordan 35 Low dans un coloris hommage au joueur Guo Ailun, la marque au Jumpman enchaîne tout de suite avec un modèle qui a plus de chance de venir jusqu’à chez nous, et on ne s’en plaindra pas.

Les empiècements en cuir blanc légèrement froissé, la languette et l’Eclipse Plate en gris métallisé : ceux qui aiment jouer avec des chaussures blanches sont servis. Il faudra juste surveiller le site de la marque pour savoir quand, et à quel prix, cette paire sortira.

Procurez-vous maintenant sur Basket4Ballers.com les Nike Kyrie Low 3 « Streetball » offrant une agilité et une adhérence optimales et dominez le terrain comme Kyrie Irving.