Les Grizzlies au paroxysme de l’altruisme

Toujours sans Jaren Jackson Jr. ou Justise Winslow, qui se rapprochent néanmoins d’un retour, les Grizzlies ont également dû faire sans Jonas Valanciunas ni Grayson Allen hier soir face à San Antonio. Mais cela ne les a pas empêchés de remporter un septième match de suite.

« Ils nous ont coupé en morceaux et nous ont mangé tout crû »

Avec pas moins de cinq matchs annulés ces deux dernières semaines, les Grizzlies sont un peu plus reposés que leurs camarades et ils en ont profité face aux Spurs, battus deux fois de suite, sans aucune tergiversation possible.

« On doit simplement tirer un coup de chapeau aux Grizzlies, ils ont été bien meilleurs que nous sur les deux matchs », reconnaît Gregg Popovich. « Ils ont été plus durs que nous, de tellement de manières, dans le physique, en défense, dans leur exécution offensive… À part pour quelques minutes en troisième quart temps, ils nous ont coupé en morceaux et nous ont mangé tout crû. Ils méritent ces victoires sans l’ombre d’un doute. Ils nous ont botté les fesses ! »

Bien que limités en joueurs, les Grizzlies poursuivent leur bon début de saison, établissant pour le coup un record de franchises avec neuf joueurs qui ont marqué 10 points ou plus contre San Antonio hier soir. Memphis est partageur.

« Ça montre simplement la profondeur de notre effectif, et qu’on a beaucoup de gars qui peuvent non seulement créer pour eux mais aussi pour les autres », confirme Ja Morant dans le Commercial Appeal. « On a beaucoup de gars qui peuvent être productifs sur le terrain. Il nous manque des joueurs et ça nous limite forcément, mais on a la bonne mentalité. On montre chaque soir combien on est altruiste et ça se voit dans la colonne des passes. »

À 56% de réussite aux tirs durant ces deux confrontations face à San Antonio, et même 50% hier soir à 3-points, les Grizzlies ont démontré une très belle assurance offensive, sans aucune baisse de régime quand les seconds couteaux entrent en jeu, bien au contraire.

« On partage le ballon et on se fiche de qui marque »

Gorgui Dieng (19 points, 9 rebonds) et De’Anthony Melton (17 points, 7 rebonds, 5 passes) ont ainsi été excellents en sortie de banc, tout comme Tyus Jones qui finit en double-double à 11 points et 14 passes, nouveau record personnel et deuxième meilleur marque de l’histoire de la franchise pour un passeur remplaçant (derrière Chucky Atkins).

« On a une belle profondeur de banc », répète Tyus Jones. « Je pense que c’était un des avantages qu’on avait remarqué en début de saison pour notre équipe. On doit en tirer profit soir après soir car la saison est encore longue. Avec le Covid, on savait que notre profondeur de banc allait bien nous aider. »

C’est pour le coup le cinquième match de suite (tous des victoires) où Memphis place au moins cinq joueurs différents à 10 points ou plus. « On joue tous ensemble, c’est tout », ajoute Gorgui Dieng. « On partage le ballon et on se fiche de qui marque. »

Intransigeants en dernier quart, remporté 37-19, les Grizzlies ont aussi mis la focale sur la défense et l’agressivité en fin de match. Sur sept victoires de rang, Memphis s’invite pour le coup dans le Top 5 de la conférence Ouest en ce début de mois de février. En montrant le bon exemple, celui du beau jeu, altruiste et agressif…

« Ils comprennent de mieux en mieux qu’en étant altruiste, ça va les mettre en situation de réussir individuellement et collectivement », sourit Taylor Jenkins. « Nos gars ont fait de l’excellent boulot toute la saison mais quelle performance de notre banc. Tous les joueurs de l’effectif, les dix gars, ont fait une passe décisive. »