À Boston, on est toujours très motivé quand débarquent les Lakers

On est loin de l’intensité des affrontements des années 60, 80 ou même 2010, mais la rivalité entre les Celtics et les Lakers reste la plus mythique de la NBA, d’autant que les deux franchises ont désormais 17 titres chacune. Ce soir, on les retrouve au TD Garden, et pour Brad Stevens, cette rencontre conserve une saveur toute particulière.

« Il faut toujours se souvenir le gamin qu’on était à 8 ans… Ou celui qu’on était à 15 ans » explique le coach de Boston. « Je l’ai déjà dit à mes équipes au moment d’affronter les Lakers. Quand vous vous posez des questions sur votre rôle dans le match, sur votre temps de jeu, ou si vous allez entrer en jeu, n’oubliez pas que le gamin que vous étiez à 15 ans était prêt à mourir pour se retrouver au bout du banc. »

Les retrouvailles Thompson-LeBron

Pour Stevens, jouer les Lakers demeure donc « une opportunité spéciale » au coeur d’une « rivalité unique ». « Evidemment, c’est toujours un grand défi d’affronter les meilleurs. Les Lakers sont excellents. Ils ont une excellente équipe, et je pense qu’on va répondre au challenge. Nous ne sommes rien d’autre que reconnaissants que d’avoir l’opportunité de jouer ce match. »

Même enthousiasme et respect chez Kemba Walker qui a rejoint les Celtics pour vivre ce type de match et être au coeur de cette rivalité. « C’est une grande rivalité, et elle dure depuis des années. Les plus grands joueurs de l’histoire ont pris part à cette rivalité. Je suis vraiment impatient de jouer ce match, et c’est motivant d’affronter les champions en titre. »

D’autant que les Lakers restent sur deux revers de suite, et qu’ils seront particulièrement motivés à l’idée de mettre fin à cette série face à leurs ennemis de toujours. Mais Boston a aussi besoin de victoires, et surtout d’un succès référence alors que leur coach a récemment fustigé leur manque d’implication en défense. Pour Tristan Thompson, qui va recroiser la route de LeBron James, ça peut donner un match épique. « James est le meilleur joueur de la planète, et l’un des meilleurs joueurs de tous les temps. L’affronter, ici à Boston, sous le maillot vert alors qu’il porte le maillot des Lakers, ça va être un bain de sang. »

Rien que ça !