Lonzo Ball répond aux rumeurs en sortant son meilleur match de la saison

New Orleans n’est pas au rendez-vous en ce début de saison malgré de grosses attentes du côté de la franchise de Louisiane. Forcément, les rumeurs de trade se sont multipliées pour suggérer aux Pelicans un changement radical afin de relancer la machine, et Lonzo Ball a été ciblé comme principale monnaie d’échange.

Déjà en vue deux jours plus tôt face à Washington pour sa défense sur Bradley Beal (limité à 16 points à la pause), ses trois paniers à 3-points et ses quatre passes décisives avant de se tordre la cheville avant la mi-temps, le meneur des Pels a confirmé sa bonne forme actuelle face aux Bucks cette nuit avec un match plein à 27 points à 7/13 à 3-points et 8 passes décisives, soit la meilleure performance de son début de saison.

« Je garde simplement le cap », a-t-il répondu lorsqu’on lui a demandé si les rumeurs avaient boosté sa motivation. « Je joue au basket depuis longtemps. J’ai beaucoup travaillé et j’essaie juste de jouer mon jeu. C’est comme ça que je joue. J’essaie juste de rester à l’écart de tout le bruit et d’aller sur le terrain pour essayer d’aider mon équipe à gagner des matchs. Il s’agit juste de rester agressif et de rester fidèle à la façon dont je travaille. Je savais que ça allait tourner tôt ou tard ».

Travail et patience récompensés

Les bruits de couloir ont parfois tendance à fragiliser les jeunes, même si comme l’a rappelé David Griffin, ils signifient que vous avez une certaine cote auprès du reste de la ligue. Mais le joueur de 23 ans en a vu d’autres, après avoir notamment débuté aux Lakers en 2017, dans la cacophonie la plus totale, pour finalement être échangé dans le « trade » qui avait envoyé Anthony Davis en Californie.

« Personne n’aime être perturbé par ces bruits, mais vous en avez tout le temps », a confirmé Stan Van Gundy. « Que ce soit des rumeurs de trade, le Covid, la famille, il y a toujours d’autres voix, des distractions. Une grande partie du succès dans cette ligue consiste à pouvoir tout bloquer afin de pouvoir faire son travail ».

Lonzo Ball a très bien fait le sien dans un succès-référence devant Milwaukee, dans lequel New Orleans a distribué 32 passes décisives, un record cette saison. Le tandem Ball-Bledsoe a également montré toutes ses capacités en scorant 14 paniers à 3-points à lui seul, soit un de plus que toute l’équipe de Milwaukee réunie. Le « back-court » de New Orleans est ainsi devenu le cinquième de l’histoire de la NBA à voir ses deux arrières planter 7 paniers à 3-points ou plus.

Eric Bledsoe ayant lui aussi connu un début de saison difficile, leur réaction montre une certaine force de caractère, et que les problèmes rencontrés par l’équipe de SVG dans l’animation offensive et le manque d’envie en défense ne nécessitent pas forcément un trade pour être résolues.

« On adore voir ça, quand il shoote comme ça avec confiance, même s’il rate, le simple fait qu’il prenne ses tirs avec confiance c’est ce qu’on veut que Zo fasse », a souligné Zion Williamson, qui a également livré l’une de ses meilleures prestations cette saison. « Il en a mis sept ce soir et tous ces tirs ont été importants pour nous ».

De quoi faire taire les rumeurs… ou les relancer de plus belle !