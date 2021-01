Eric Bledsoe aussi sur un siège éjectable avec les Pelicans ?

Les rumeurs qui commencent à faire surface du côté des Pelicans ne les ont pas empêchés de s’imposer face à Washington cette nuit. ESPN a en effet rapporté qu’Eric Bledsoe serait également sur la liste des joueurs susceptibles d’être transférés.

Le nom du meneur s’ajoute à ceux de Lonzo Ball et JJ Redick, déjà évoqués plus tôt dans la semaine. Le journaliste Brian Windhorst précisait d’ailleurs que, au cœur de ces discussions, les Pelicans passeraient des coups de fil, et pas l’inverse, pour prendre la température auprès des autres franchises.

Relégué comme à Milwaukee en troisième option offensive, derrière Brandon Ingram et Zion Williamson, Eric Bledsoe ne fait pas dans la régularité cette saison. Même s’il a inscrit 18 points (6/14) cette nuit, quelques jours après sa meilleure performance offensive de la saison (28 points à 11/23 face aux Wolves).

À 31 ans, malgré son 40% de réussite de loin, le joueur reste sur les bases de sa plus petite saison statistique depuis ses belles années avec les Suns. On rappelle que l’idée des Pelicans, avant-derniers de leur conférence, serait de faire de la place aux jeunes Nickeil Alexander-Walker et Kira Lewis dans la rotation.