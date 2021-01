Le MVP de la nuit : James Harden dans ses œuvres

James Harden se fait tranquillement sa place au sein de l’attaque de feu des Nets, aux côtés de Kyrie Irving et Kevin Durant. Son match de la nuit a été une nouvelle démonstration d’aisance de l’ex Rocket, comme un poisson dans l’eau sur le parquet d’Atlanta, faisant ressortir le meilleur de son jeu, entre création, finition, le tout en impliquant ses coéquipiers avec son lot de caviars, comme il l’a résumé en une phrase à l’issue de la rencontre.

« Être agressif dès le début du match, que ce soit d’aller au cercle, trouver mon tir ou créer des opportunités pour mes coéquipiers, en qui on a le plus confiance pour qu’ils mettent leurs tirs ». En chiffres, ça donne 31 points, 15 passes, 8 rebonds, 2 interceptions et un très propre 5 sur 9 à 3-points.

La démonstration a débuté en deuxième quart-temps avec trois « stepback » à 3-pts en trois minutes pour monter en température et créer toujours plus d’espace pour lui et ses coéquipiers. C’est ensuite à la passe que James Harden s’est distingué, avec là encore un certain sens du show, à l’image de ses alley-oops pour Kevin Durant et DeAndre Jordan ou de son pick-and-roll avec Jeff Green qui a éclaté un gros tomar en début de quatrième quart-temps.

Meilleur passeur de la NBA

Comme Atlanta a fait mieux que résister, le « Big Three » de Brooklyn a dû s’employer, et James Harden a fait sa part du boulot, en allant chercher deux points de plus près du cercle, deux lancers, puis en trouvant Jeff Green dans le trafic juste avant la prolongation (116-116). Cinq minutes supplémentaires qui lui ont permis de conforter son match réussi avec deux nouveaux services pour Jeff Green et les deux lancers de la victoire.

« Il est comme ça et on veut qu’il se fonde dans ce groupe, pas tellement en réfléchissant à la façon dont il pourrait s’intégrer, mais juste en étant lui même. On souhaite qu’il continue à progresser », a déclaré Kyrie Irving, ravi de voir évoluer un tel créateur à ses côtés, après la rencontre.

James Harden se distingue en effet depuis son arrivée à Brooklyn par sa qualité de passe. Même s’il était déjà bon passeur avec Houston, il tourne déjà à 11.3 passes décisives en moyenne, soit 68 caviars sur 6 matchs. Pour rappel, son record dans le domaine sur une saison remonte à 2016/17 (11.2). Sans surprise, il est d’ailleurs le meilleur passeur de la NBA, un trophée qu’il a déjà remporté en 2017.

Une caractéristique qui démontre aussi un état d’esprit complètement différent de ses dernières sorties avec les Rockets. Même dans le discours, James Harden se veut plus altruiste, félicitant ses coéquipiers pour leur défense dans les moments importants.

« Quand on a eu besoin de stops, on a réussi à les avoir, particulièrement cette équipe dans le quatrième quart-temps avec Bruce (Brown), Joe (Harris), Jeff (Green) et TLC (Timothé Luwawu-Cabarrot) qui ont fait un boulot incroyable en jouant avec fougue, en prenant les rebonds et en créant de l’énergie. Ça a été le tournant », a-t-il ajouté après le match, rappelant que les Nets allaient avoir besoin de la contribution de tout le monde pour réussir.