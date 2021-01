Aaron Nesmith prend ses marques à Boston

Choisi en 14e position de la dernière Draft par les Celtics, l’ancien joueur de Vanderbilt savait qu’il allait devoir se montrer patient avant de pouvoir montrer de quoi il était capable au sein de l’effectif de Brad Stevens.

L’ailier shooteur a fait quelques apparitions mais avait eu du mal à trouver du rythme une fois sur le terrain, ce que le « back-to-back » contre les Cavs et les Bulls lui a permis de corriger. Sur ses deux sorties à 17 et 19 minutes de temps de jeu consécutives à une semaine d’absence pour des douleurs au dos, Aaron Nesmith a scoré 11 et 9 points à 3/5 à 3-points à chaque match, actant pour de bon ses débuts dans le monde de la NBA.

« C’est un processus », a ainsi rappelé le rookie face aux questions des journalistes. « C’est sûr que ça a été difficile par moments, mais j’essaie juste d’accélérer ma courbe d’apprentissage et de m’assurer que je suis toujours à fond, que je profite de chaque occasion. Donc, même dans les matchs où je ne joue pas ou pas autant, je m’assure que je suis mentalement impliqué dans les choses que nous faisons en tant qu’équipe, pour faire en sorte que lorsque je rentre, c’est comme si je n’étais pas à l’écart ».

Aaron Nesmith sait que la route est encore longue et fait le maximum pour faire progresser sa palette « dans son ensemble » en attendant que le jeu se « ralentisse » pour lui, selon l’expression utilisée pour évoquer l’adaptation d’un joueur au rythme NBA. Ce qui commence à se produire d’après son coach, Brad Stevens, qui attend également de son rookie qu’il poursuive ses efforts en défense, l’un des points forts annoncés d’Aaron Nesmith.

« Il a fait du très bon travail tout au long depuis le début. Il rentre dans ses adversaires. C’est un dur, il est physique. Il va au bout des systèmes. Il a même réussi à dévier un ballon en transition. Je pense juste qu’il a la possibilité d’être un bon défenseur et il a travaillé dur pour intégrer ça ».

En attaque comme en défense, il lui faudra encore du temps et du rythme pour continuer à trouver ses marques.