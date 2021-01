La NBA très touchée par la mort du journaliste Sekou Smith, à 48 ans, des suites du Covid-19

C’était l’un des journalistes les plus appréciés et respectés de l’univers NBA. Sekou Smith, 48 ans, est décédé des suites du Covid-19, laissant derrière lui une femme et trois enfants.

D’abord journaliste local chargé de suivre les Pacers pour l’Indianapolis Star puis les Hawks pour l’Atlanta Journal-Constitution, il avait par la suite rejoint Turner Sports en 2009, apparaissant de façon récurrente sur NBA TV tout en écrivant sur NBA.com, où il tenait la course pour le MVP, sans oublier d’animer un podcast.

Dans le microcosme NBA, la mort de Sekou Smith est donc un vrai choc.

« Nous sommes tous bouleversés par la disparition tragique de Sekou. Son engagement envers le journalisme et la communauté basket était immense et sa personnalité chaleureuse et attachante va nous manquer », explique ainsi Turner Sports dans un communiqué. « Il était adoré de ses amis et collègues de Turner Sports et de toute la NBA. Nos plus sincères condoléances vont à sa famille et à ses proches ».

Même réaction chez Adam Silver.

« La NBA pleure le décès de Sekou Smith, un membre bien-aimé de la famille NBA », assure le commissionner. « Sekou était l’un des journalistes les plus affables et les plus dévoués de toute la NBA et un ami formidable pour tant de personnes à travers la ligue. Il a couvert ce jeu pendant plus de deux décennies, y compris les 11 dernières années avec Turner Sports, où il a montré toute l’étendue de ses compétences en tant qu’analyste à la télévision, animateur de podcast et à la rédaction d’articles. L’amour de Sekou pour le basket était évident pour tous ceux qui le connaissaient et cela transparaissait toujours dans son travail. Nos sincères condoléances vont à sa femme, Heather, et à leurs enfants, Gabriel, Rielly et Cameron ».

Sur les réseaux sociaux, Chris Paul, Dwyane Wade et beaucoup d’autres joueurs ont ainsi réagi, Sekou Smith étant une figure importante de l’univers médiatique de la ligue, et un mentor pour toute une génération de journalistes.

Il a aussi travaillé avec beaucoup de coachs, lorsque ces derniers devenaient analystes TV, comme Steve Kerr.

« Je suis tout simplement dévasté », confesse l’entraîneur de Golden State. « Je sais que je parle au nom de toute notre organisation, mais c’est une nouvelle terrible. Sekou faisait partie de la famille de la NBA depuis longtemps. Je veux juste exprimer les condoléances de notre organisation à la famille de Sekou. »