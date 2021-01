Les Blazers se font très peur face aux Knicks

Une fois n’est pas coutume, on a droit à un peu de défense d’entrée de jeu entre Blazers et Knicks. Les deux équipes se neutralisent en début de match, avec Robert Covington qui vient même contrer Mitchell Robinson. Damian Lillard est par contre déjà d’attaque, avec 10 des 19 premiers points de son équipe.

En face, Julius Randle confirme qu’il est le joueur majeur de New York. Portland prend 10 points d’avance derrière sa nouvelle assise défensive, avec Rodney Hood de nouveau titulaire qui fait mouche de loin et Derrick Jones Jr. qui en est aussi à 10 points après une nouvelle interception. Les Blazers maîtrisent en premier quart (37-24).

L’écart monte même à 20 unités en début de deuxième quart pour les locaux, avec Carmelo Anthony qui fait la chanson à Obi Toppin sur un tir à reculons en ligne de fond et Anfernee Simons qui décoche une flèche derrière l’arc. New York réagit timidement avec Nerlens Noel et Immanuel Quickley mais Portland continue sa course en tête, avec Gary Trent Jr. qui rentre déjà son 3e tir de loin.

Harry Giles III fait beaucoup d’efforts mais pèche à la finition. Les Knicks en profitent pour limiter l’écart mais ce dernier est bel et bien revenu à +20 à la pause (70-50), derrière la belle adresse de Portland à 3-points (12/21) dont 18 points pour Lillard et 13 pour Simons, pas loin de son meilleur niveau.

Le retour des Knicks trop court

Lillard arrive à 25 unités et n’a toujours pas raté un tir, à 8/8 dont 4/4 à 3-points et 5/5 aux lancers ! 25, c’est aussi l’écart en faveur de Rip City qui déroule son basket, et s’offre même une zone en défense. Pendant le festival de Dame, les Knicks commencent à trouver leur rythme. Avec le vétéran Alec Burks qui score 12 points dans la période, ils reviennent à -15.

Barrett et Mitchell s’invitent à la fête tandis que les Blazers sont en panne d’adresse à 4/13 aux tirs en 3e quart. Avec Randle et Burks à 18 points chacun, New York remporte la période haut la main (27-19) et se donne ainsi une chance en dernier quart (89-77).

Simons et Trent s’arrachent pour garder l’avance de leur équipe mais les Knicks sont bel et bien en embuscade avec Quickley qui montre qu’il n’est pas qu’un shooteur à 3-points avec le superbe layup contesté main gauche, mais aussi le 3-points. New York n’est plus qu’à -5, l’écart de 25 s’est volatilisé !

Covington va chercher son premier panier du match au contact tandis que Dame redonne +10 à 3-points. Mais les Knicks ne décrochent toujours pas, avec Quickley à 23 points et Randle qui continue d’enfoncer ses adversaires sous le cercle. Lillard (39 points, 8 passes) finit le travail aux lancers et Portland retrouve la victoire après une semaine sans jouer (116-113).

Malgré tous leurs malheurs, les Blazers sont 4e à l’Ouest.