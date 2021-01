Gary Harris, un attaquant toujours à la peine

4/29… C’était le triste bilan de Gary Harris à 3-points sur ses huit premières apparitions cette saison. Avec l’inconstance de Jamal Murray, le départ de Jerami Grant à Detroit ou encore les absences de Michael Porter Jr., la maladresse de Gary Harris figure aussi très haut parmi les raisons pour lesquelles les Nuggets patinent.

Déjà dans sa septième saison NBA, l’ancien de Michigan State éprouve toujours les pires difficultés à retrouver ses sensations offensives, celles qui avaient notamment fait de lui un joueur à 17 points (plus 3 passes et 2 interceptions) de moyenne en 2017/18.

Un défenseur chevronné

Passé de 3 points à 17 points de moyenne sur ses quatre premières saisons, Gary Harris est violemment redescendu de son nuage. Plombé par des blessures à répétition, et doublé dans la hiérarchie offensive par Jamal Murray et Nikola Jokic, l’ancien Spartan plafonne désormais à 11 points de moyenne sur ses trois dernières campagnes.

Actuellement à 29% de réussite derrière l’arc, sa plus faible moyenne depuis sa saison rookie, Gary Harris est sous le feu des critiques. Lisez plutôt, dans le dernier édito du journal local… « À ce stade, le président des opérations basket des Nuggets, Tim Connelly, aurait de la chance s’il pouvait obtenir une cruche de Chianti et une boîte de rigatoni de la part d’une équipe italienne en échange d’Harris. »

Cependant, dans le même article, Mike Malone prêche la patience. « Je pense qu’on s’en rapproche. Mais de quoi, ça reste à voir », exposait l’entraîneur ce jeudi dans le Denver Post. « On progresse, on s’améliore. Il n’y a pas de panique dans notre équipe en tout cas. »

Car, si Gary Harris patauge encore offensivement, son influence défensive n’est plus à prouver. Face à Devin Booker récemment, avec son vécu sur les terrains de foot US, il a encore démontré qu’il faisait partie des tous meilleurs extérieurs dans l’exercice, le tenant à 2/5 aux tirs et 6 balles perdues.

« La raison pour laquelle j’ai une telle affinité pour Gary Harris, c’est qu’il est pour moi un des meilleurs joueur de la Ligue, quand on prend en compte les deux côtés du terrain », déclarait Mike Malone lors des derniers playoffs. « Quand les gens regardent les feuilles de stats et disent que Gary est à la peine, avec un 1/9 aux tirs, mais on ne gagne pas le match si on n’a pas Gary Harris. Son attaque va venir, c’est la prochaine étape, mais sa défense en un-contre-un, sa capacité à contenir son adversaire direct et sa fierté de ce côté du terrain, ce sont des qualités exceptionnelles et c’est pour ça qu’il est un élément majeur de notre équipe. »

Un bosseur pas (encore) récompensé

Ayant ouvert le poste d’arrière titulaire à la concurrence lors du dernier camp d’entraînement, Mike Malone a finalement choisi de garder Gary Harris dans ce rôle. Ses qualités défensives en faisant le meilleur candidat possible autour du duo Jokic – Murray. Et son professionnalisme plaide aussi en sa faveur…

« Il met beaucoup de travail dans son jeu », ajoute Will Barton. « On sait tous ce qu’il peut apporter défensivement. C’est un joueur qui met l’équipe avant tout, peu importe ses difficultés en attaque. Chaque soir il apporte toujours son énergie en défense, il faut lui tirer un coup de chapeau. »

Avec cinq de ses six derniers matchs à 10 points ou plus, Gary Harris a-t-il enfin retrouvé la forme ? Et son tir avec ? C’est une des questions importantes pour la suite de la saison à Denver. Car, avec l’arrière, ne serait-ce qu’à 35 ou 36% de réussite à 3-points (sa moyenne en carrière en fin de compte), les Nuggets présenteraient une autre arme redoutable sur les postes arrières et mettrait surtout davantage de pression aux défenses adverses, afin de libérer des espaces pour le duo Jamal Murray – Nikola Jokic.

« Gary nous permet d’être une équipe différente quand l’attaque tourne bien », saluait Mike Malone dans le Denver Post au début janvier. « Gary le mérite. Il a vraiment bossé dur et je suis content pour lui qu’il retrouve son adresse car je sais que ça lui occupait l’esprit. »

Comme en attestent ces performances à 21 points (7/11 aux tirs dont 5/8 à 3-points) face à Philadelphie, puis 14 points (6/10 aux tirs dont 2/4 à 3-points, deux victoires consécutives des Nuggets il y a une dizaine de jours, Gary Harris peut encore peser dans le dispositif offensif de son équipe. Reste à le faire sur la durée…

« Peu importe ce qui s’est passé la saison passée et celle d’avant, c’est une nouvelle saison et une nouvelle opportunité à saisir », déclarait Gary Harris en début de saison. « Je suis concentré sur la suite. On ne peut jamais contrôler les blessures. Je vais toujours me battre quoiqu’il arrive. L’intersaison a été courte mais j’ai pu retrouver la forme. Je me concentre sur ma santé et je suis simplement heureux d’être de retour. »