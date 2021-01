Les chaussures de James Harden aux couleurs de McDonald’s… et des Nets

Adidas a sorti au début du mois, dans la plus grande discrétion, une « Stepback 2 », chaussure signature de James Harden inspirée de la Harden Vol.5 et destinée aux petits budgets (90€).

La marque a visé juste en misant sur le noir et le blanc pour habiller une déclinaison à paraître le 28 février prochain, puisque ce sont les couleurs des Nets, où il vient tout juste d’être transféré.

On remarque la filiation entre les deux modèles au niveau de la silhouette, mais on ne retrouve évidemment pas le chausson moulé en un seul tenant « Futurenatural », grande promesse de la Harden Vol.5. L’amorti est composé d’une semelle intermédiaire Bounce et une semelle extérieure en caoutchouc. Mais la paire reste prometteuse.

Autant que le cinquième modèle signature de la gamme principale du MVP 2018, aux couleurs de McDonald’s pour rendre hommage au fameux tournoi de lycéens sponsorisé par la marque. On ne sait pas encore quand elle sortira.

