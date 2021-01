Et si les joueurs NBA faisaient la promotion du vaccin pour le grand public ?

Les matches reportés s’accumulent (Suns – Hawks est le dernier en date), le protocole est désormais durci et la NBA s’attend à vivre un mois de janvier difficile. Sans oublier qu’il est possible que des joueurs aient contracté une seconde fois le virus.

Il y a donc peu de bonnes nouvelles en ce moment en NBA, mais l’arrivée des vaccins pourrait permettre de soulager toute la ligue et de vivre une saison plus calme au niveau de l’organisation. Sauf que si, dans un premier temps, la NBA était motivée pour vacciner les joueurs, elle ne voulait pas non plus que ces derniers jouissent de passe-droit pour le faire.

Dès lors comment s’organiser puisque des hommes de moins de 40 ans à la condition physique parfaite ou presque ne sont pas une priorité pour la campagne de vaccination ?

Un accord gagnant – gagnant ?

Les présidents de franchise auraient lancé une idée capable de joindre l’utile à l’agréable d’après les informations de The Athletic : que les joueurs se fassent vacciner publiquement pour ainsi encourager les Américains à le faire ensuite.

La NBA est ainsi gagnante, avec des joueurs protégés, mais aussi la campagne de santé publique puisqu’on peut imaginer qu’un LeBron James, un Stephen Curry ou un Giannis Antetokounmpo dans un centre de vaccination auront un impact sur une fraction de la population. Notamment les populations afro-américaines, assez réticentes aux vaccins d’après un récent sondage mais qui sont également celles qui paient un lourd tribut face au Covid-19.

Utiliser des stars pour faire la promotion d’un vaccin n’est pas nouveau aux États-Unis. Nos confrères rappellent l’exemple d’Elvis Presley en 1954. Le « King » avait alors reçu, avec le sourire et face aux photographes, le vaccin contre la poliomyélite.

L’idée fait son chemin puisque la NBA est en contact avec l’administration Biden, qui va arriver au pouvoir le 20 janvier prochain quand Joe Biden prendra la suite de Donald Trump, pour savoir comment elle peut l’aider dans la lutte contre le virus.