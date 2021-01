Avery Bradley va retrouver le TD Garden avec un petit pincement au cœur

L’herbe n’est pas toujours plus verte ailleurs, Avery Bradley l’a appris au cours de sa carrière après avoir été transféré par Boston en 2017. L’arrière y avait franchi les étapes au point de devenir le capitaine des Celtics, dans une franchise où il était reconnu et apprécié pour sa défense de fer. Le profil d’Avery Bradley collait alors parfaitement aux valeurs et à l’identité de jeu prônées par la franchise du Massachusetts.

Mais miné par les blessures, et transféré vers Detroit en 2017, l’arrière a eu beaucoup de mal à retrouver son impact, même s’il a toujours apporté lors de ses passages aux Clippers, à Memphis puis aux Lakers l’an dernier où il avait retrouvé une place de titulaire dans une grosse écurie avant de zapper la fin de saison dans la « bulle ».

À l’intersaison, le Heat lui a proposé un beau challenge, son profil collant aux valeurs d’Erik Spoelstra et Pat Riley ! L’ancien Celtic dispose d’ailleurs du 7e plus gros temps de jeu (22.9 minutes par match) de la formation d’Erik Spoelstra, pas mal pour une recrue devant s’intégrer dans un collectif déjà établi. Pour faciliter la transition, les qualités du joueur demeurent intactes. Ne restait plus qu’à les exploiter au mieux.

Toujours parmi les meilleurs défenseurs de la ligue

« Je n’essaie pas de le réinventer », a déclaré le coach floridien à l’occasion de la double-confrontation entre Boston et Miami cette semaine. « C’était un super shooteur, vraiment, ces dernières années. Et je pense que notre attaque l’a séduit, parce qu’elle lui permet d’être simplement lui-même, un joueur qui peut couper, un gars qui peut jouer sans ballon. C’est un excellent shooteur de spots, quand il joue dans une équipe où le ballon bouge et qui va trouver le gars ouvert. C’est une des raisons pour lesquelles nous l’apprécions aussi. Nous pensions que non seulement il pouvait nous aider sur le plan défensif, mais qu’il était adapté sur le plan offensif ».

Devenu au fil du temps un attaquant efficace, Avery Bradley est tout de même surtout référencé pour sa défense de fer lors de ses plus jeunes années, comme en témoignent ses deux distinctions, dans le deuxième meilleur cinq défensif de la ligue en 2013, puis le meilleur cinq défensif en 2016. Un atout qui a forcément séduit le Heat.

« Il ne nous a pas fallu beaucoup de temps, lors de nos entraînements, pour reconnaître que c’est exactement ce à quoi ressemble un joueur All-Defensive. Nous en avons trois dans notre équipe », a ajouté Erik Spoelstra en mentionnant Jimmy Butler et Bam Adebayo. « Il le fait d’une manière différente, avec sa ténacité, sa capacité à se mettre dans vos pas et vous presser. Sa capacité à défendre sur des joueurs plus grands, à utiliser sa vitesse, sa technique, sa façon de nuire, tout ça fait de lui un super défenseur ».

Boston dans le cœur

Mais même si de l’eau a coulé sous les ponts depuis, Avery Bradley garde les Celtics dans son cœur. « C’est chez moi. J’y suis resté sept ans et ils compteront toujours pour moi », a-t-il rappelé alors qu’il retrouvera le TD Garden ce dimanche, non sans une certaine émotion et après des premières retrouvailles complètement ratées en milieu de semaine (0 point, 2 rebonds, 4 passes et une défaite). Depuis son arrivée à Miami, Avery Bradley a pu trouver de nombreuses similitudes avec Boston, y compris dans le coaching.

« Une fois que Brad Stevens est arrivé (en 2013), la philosophie était similaire à celle qui prévaut à Miami : profiter de chaque occasion, être là les uns pour les autres, être agressif, aucun tir n’est un mauvais tir. Il a donné confiance à tous les gars. Cette ligue est bâtie sur la confiance et les opportunités, et Brad a vraiment aidé chaque personne de cette équipe » assure-t-il ainsi.

Les deux franchises possèdent des valeurs communes. Autant de valeurs qui permettront peut-être à Avery Bradley de se sentir pleinement à l’aise dans son rôle, avec le même cœur qu’à Boston, mais un peu plus d’expérience.

« Il veut gagner. Il veut analyser les meilleures façons de nous mettre en position de gagner. Peu importe sur qui il doit défendre, il est volontaire, tant que ça nous donne une chance de gagner. J’ai le sentiment qu’il peut être dans le meilleur cinq défensif », énumère ainsi Bam Adebayo, qui en arrive donc à cette conclusion en guise de compliment ultime pour lui : « C’est un gars du Heat ».