Quatre mois après ce fameux contre de Bam Adebayo, le Heat et les Celtics se retrouvent

15 septembre 2020. Il reste moins de 10 secondes à jouer dans cette prolongation du Game 1 de la finale de conférence entre le Heat et les Celtics, quand Jayson Tatum se défait du marquage de Jimmy Butler pour pénétrer dans la raquette floridienne. L’ailier s’imagine alors égaliser pour arracher une nouvelle prolongation.

C’était sans compter sur la couverture en dernier rideau de Bam Adebayo, qui surgit en aide et s’élève pour finalement contrer du bout des doigts l’ailier de Boston, incapable de dunker et violemment projeté au sol. Un geste salvateur et, depuis, entré dans la postérité puisqu’il permettait à Miami de s’imposer dans le premier match de cette série, remportée à l’arrivée par les Floridiens.

Près de quatre mois après ce contre, Heat et Celtics se retrouvent la nuit prochaine et Erik Spoelstra a évidemment été invité par le Miami Herald à revenir sur cette action « iconique », selon ses dires.

« J’ai trouvé qu’il était juste normal que Bam [Adebayo] ait une action défensive iconique en playoffs, parce que c’est un gagnant et qu’il le prouve de bien des manières. Si [Jayson] Tatum mettait ce dunk, [les Celtics] gagnaient le match (en réalité, ils égalisaient juste, ndlr) et on ne sait jamais à quel point ça peut faire basculer une série. Mais [Bam] a réalisé une action incroyable pour notre équipe. Elle dépasse notre simple histoire et restera comme l’une des actions défensives les plus mémorables de l’histoire des playoffs. »

L’un des plus grands contres de l’histoire ?

À l’image de celui (encore plus) capital de LeBron James, lors des Finals 2016, le geste défensif de Bam Adebayo fait assurément partie de la liste des plus grands contres de l’histoire des playoffs, avec ceux de Hakeem Olajuwon en 1994, Tayshaun Prince en 2004, LeBron James (déjà) en 2013, Manu Ginobili en 2017 ou James Harden en 2020.

Dans la foulée de cette action, Magic Johnson allait même plus loin sur Twitter en déclarant tout simplement qu’il s’agissait, défensivement parlant, de la plus grande de l’histoire !

« Le simple fait d’avoir entendu Magic [Johnson] en parler m’a fait penser qu’il s’agissait de l’un des plus grands contres de l’histoire des playoffs », reconnaît aujourd’hui Bam Adebayo.

Nul doute que ce contre servira de source de motivation supplémentaire à Boston ce soir. Le pivot de Miami en est conscient et il espère éviter une humiliation similaire à celle infligée récemment par les Bucks (-47), eux aussi éliminés par la franchise floridienne lors des derniers playoffs.

« Je pense qu’ils débuteront avec une intensité similaire à celle des Bucks, pour la simple et bonne raison que nous les avons éliminés en finale de conférence. Ils ont été contraints de nous regarder jouer les Finals, donc ils seront évidemment habités par un sentiment de revanche. C’est humain. Mais c’est de notre devoir de les refroidir en mettant d’entrée la bonne intensité » conclut l’intérieur, fin prêt pour la rencontre.