Malik Beasley et Juancho Hernangomez retrouvent des couleurs mais pas la victoire

Les motifs de satisfaction sont peu nombreux à Minnesota depuis la blessure de Karl-Anthony Towns qui a précipité la chute des Wolves, sur cinq défaites. Sur les deux derniers matchs perdus face à Denver, Ryan Saunders a toutefois assisté à l’émergence de deux joueurs prolongés cet été, Malik Beasley et Juancho Hernangomez.

Les deux anciens Nuggets ont profité de la double-confrontation face à leur ancienne équipe pour réaliser leur meilleur match du début de saison, chacun leur tour. Malik Beasley a planté 25 points dimanche (à 10/16 au tir), Juancho Hernangomez en a fait autant cette nuit (à 10/14), terminant avec une belle évaluation (33).

« Je me sens en pleine forme. J’ai l’impression que je suis plus à l’aise », avait déclaré Malik Beasley à l’issue du premier acte à Minneapolis. « J’ai l’impression que Ricky Rubio et D’Angelo Russell ont fait en sorte que je joue à mon propre rythme. Je sais que le ballon va me revenir, donc je dois juste faire le bon choix, que ce soit en faisant une « extra-pass » ou en prenant le tir. Je sais que D-Lo aime bien se balader à mi-distance, et après avoir étudié la vidéo, on peut dire qu’il procure des paniers faciles si tu coupes, car c’est un excellent passeur, il va toujours te chercher, il faut juste garder un œil sur lui. On continue de bâtir de la cohésion ».

Juancho Hernangomez comme dans son « ancien » jardin

Signataire d’un contrat de 21 millions de dollars cet été, Juancho Hernangomez a été lui aussi en difficulté pour retrouver son rythme. « Ça se rapproche. Je me sens mieux physiquement, plus en forme », avait-il déclaré à l’issue du premier match contre Denver. « Je pense que c’est une question de temps avant que les shoots ne commencent à tomber et que je joue mieux. On ne sait jamais trop combien de temps on va jouer avant un match. C’est une question de qualité de jeu, nous avons un effectif riche ».

Si la blessure aux ischio-jambiers de Josh Okogie a permis à Malik Beasley de gagner en temps de jeu, Juancho Hernangomez a dû être plus patient, débutant l’exercice 2020/21 à un inquiétant 27% de réussite.

Le déclic est peut-être finalement intervenu, dans l’acte II à Denver, son ancien jardin, où ses tentatives ont trouvé la cible, notamment à 3-points avec un joli 5/8 pour 25 points lui aussi, et une performance saluée par son ancien camarade de jeu, Nikola Jokic. « C’est super de le retrouver, c’est vraiment un ami et je suis heureux de le voir jouer et bien jouer pour son équipe », s’est ainsi réjoui le Serbe.

Bien plus préoccupé par la situation générale de son équipe, Ryan Saunders a lui aussi salué la prestation de son protégé, ajoutant qu’il l’avait également trouvé combatif en défense. En quête de solutions pour dynamiser son attaque, le coach des Wolves ne peut qu’être encouragé de voir quelques nouvelles têtes émerger de son roster.

Reste maintenant à renouer avec la victoire, ce qui ne sera pas simple alors que les Blazers (ce jeudi) puis les Spurs se profilent, le retour de Karl-Anthony Towns n’étant pas prévu avant la semaine prochaine. Au mieux…