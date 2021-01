Trois matches d’absence en plus pour Rajon Rondo, touché au genou

On n’a pas revu Rajon Rondo sur un parquet depuis la défaite des Hawks à Brooklyn, le 30 décembre dernier. Le meneur souffre en effet du genou droit et le problème n’est pas encore réglé.

ESPN nous signale que le champion 2020 avec les Lakers a encore besoin de se reposer et de récupérer. Il manquera donc les trois prochains matches des Hawks, contre Charlotte (deux fois) et Philadelphie, et s’ajoute ainsi à la longue liste des blessés de la franchise de Géorgie : Danilo Gallinari, Kris Dunn ou Onyeka Okongwu.

Rajon Rondo, qui est le joueur le plus âgé du groupe, pourrait donc revenir pour le petit « road trip » d’Atlanta à l’Ouest, prévu à partir du 13 janvier. Les Hawks iront alors à Phoenix, Utah et Portland.