Wesley Matthews découvre le rôle de remplaçant

Ce n’est pas une star de la NBA, ni un joueur majeur, et pourtant Wes Matthews a débuté 729 de ses 796 matches en carrière. Soit 92% des rencontres qu’il a jouées. A Milwaukee, c’est lui qui débutait aux côtés d’Eric Bledsoe et Khris Middleton, et aux Lakers, on pensait qu’il allait prendre la place de Danny Green dans le cinq de départ.

Mais Frank Vogel a choisi de le placer sur le banc, et ça peut expliquer le retard à l’allumage de son shooteur : 0 sur 8 à 3-points après quatre matches. Puis le réveil, face aux Spurs, avec un parfait 6 sur 6 à 3-points ! « J’ai toujours l’impression que je peux être chaud. J’ai le sentiment que je pourrais mettre tous mes tirs, et donc je ne vais pas dire que c’était inhabituel » a-t-il réagi dans l’Orange County Register après le match.

« On ne s’inquiète pas pour Wes : on sait ce qu’il a réalisé dans sa carrière »

Ce qui est inhabituel, c’est donc de sortir du banc, et il reconnaît que cela exige une période d’adaptation. « C’est juste une manière différente de se mettre au niveau mentalement, une façon différente d’entrer en jeu. Et évidemment, c’est un nouveau groupe, un nouveau style de jeu, et juste une saison bizarre, avec une intersaison bizarre. Donc, rien ne pouvait vraiment ressembler à la normale ».

Pour l’aider dans ce nouveau rôle, il peut compter sur Markieff Morris. Lui aussi a découvert le banc en arrivant à Los Angeles. « Je dirais que Kieff est l’un des gars qui a le plus contribué à me mettre à l’aise. J’ai commencé à m’inspirer un peu de ce qu’il fait pour être prêt lorsqu’on fait appel à moi en sortie de banc, ce qui est différent pour moi. Mais je le répète, il faut être capable de s’adapter. »

Du côté de son coach, on ne s’inquiétait pas du tout de ce retard à l’allumage. « On ne s’inquiète pas pour Wes : on sait ce qu’il a réalisé dans sa carrière. C’est un shooteur et un super défenseur. On est juste heureux qu’il soit aux Lakers, et de tout ce qu’il va nous donner pendant l’année. »

Même chose chez ses coéquipiers, comme par exemple Dennis Schröder : « On ne peut pas maitriser le fait que le ballon aille dans le cercle, et on lui a dit de continuer de shooter. C’est ce qui est génial dans ce groupe. Tout le monde essaie de se soutenir mutuellement. Tout le monde est content pour lui, et on est impatient qu’il enchaîne. »