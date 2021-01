Les Pistons répètent qu’il faut être patient avec Killian Hayes

5 points, 3.5 passes et 2.5 pertes de balle de moyenne, à 27.6% de réussite dont 23.1% de loin. Les stats de Killian Hayes sur les quatre premiers matchs de la saison ne font vraiment pas rêver, mais les Pistons ne s’inquiètent pas.

Dwane Casey rappelle que c’est une année très particulière, en particulier pour les rookies.

« Je m’y attendais. Si vous regardez les autres équipes, beaucoup de rookies sont remplaçants » détaille ainsi le coach. « En tant qu’organisation, nous avons placé Killian en position pour être notre meneur du futur. Nous l’avons directement lancé dans le grand bain, ce qui est très injuste pour lui. Il n’y a pas eu de Summer League, il n’a pas pu profiter d’août et de septembre pour aller se frotter à d’autres joueurs NBA en Floride. C’est dur, mais il a besoin de passer par ça pour apprendre et pour progresser, même si c’est frustrant. Mais c’est nécessaire. »

L’entraîneur explique ainsi que le Français fait de très bonnes choses à l’entraînement, mais qu’il se tend lors des rencontres. Et si sa défense est déjà correcte, il doit donc trouver un peu d’air en attaque.

Il peut en tout cas compter sur son mentor, Derrick Rose, pour le soutenir dans ces débuts compliqués.

« Killian n’a rien eu de toute ça (pas de Summer League, un « training camp » de cinq jours) », explique le MVP 2011. « Il a été lancé sans préparation. Il reste stoïque. Je lui parle autant que possible, et je lui fais savoir qu’il doit se détendre et juste jouer son jeu, mais il va apprendre de toute ça. »