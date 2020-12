Landry Shamet se rachète

Après Timothé Luwawu-Cabarrot (et en attendant Jamal Crawford ?), c’est Landry Shamet qui s’est illustré cette nuit en l’absence de Spencer Dinwiddie, désormais sur la touche pour la saison. Depuis dimanche, « TLC » avait été le premier à se distinguer par son efficacité.

Dans la victoire de la nuit face à Atlanta (145-141), l’ancien shooteur des Clippers a rectifié le tir, faisant oublier son 4/21 depuis le début de saison avec 14 points et un joli 5/5 au tir (dont 2/2 à 3-points) en 17 minutes de jeu, signant clairement son meilleur match sous ses nouvelles couleurs.

Une saine émulation

« Pour être honnête, je n’ai pas aimé la façon dont j’ai joué sur les deux derniers matches », a-t-il déclaré. « J’ai eu un état d’esprit différent, pour le bien de notre équipe. J’ai essayé d’être agressif et j’ai fait quelques ajustements au niveau mental et j’ai pu me mettre dedans. J’ai travaillé comme un fou pendant toute l’intersaison ».

Des joueurs qui sortent du banc, capables d’être performants et efficaces sur de courtes durées, c’est ce que recherche principalement Steve Nash pour compenser la perte du feu follet Spencer Dinwiddie.

Titularisé pour la deuxième fois de suite, Timothé Luwawu-Cabarrot a été plus discret en attaque (3 points à 1/5 au tir). La performance de Landry Shamet est donc tombée à pic et participera à nourrir la réflexion de Steve Nash quant à la distribution des minutes réservées initialement à Spencer Dinwiddie.

TLC garde la main ?

Pour l’heure, Timothé Luwawu-Cabarrot semble toujours tenir la corde pour ce qui est de débuter aux côtés du tandem Irving-Durant, notamment par rapport à ce qu’il peut apporter en défense. Ce qui est sûr, c’est que Caris LeVert conservera sa place en sortie de banc et ne viendra pas épauler Kyrie Irving dans le cinq majeur.

« Il y a déjà Kyrie et Kevin (Durant), deux joueurs qui ont besoin d’avoir le ballon en main, qui sont des créateurs. Ce serait un peu redondant d’avoir Caris sur le terrain en même temps dans l’optique de tirer le meilleur de chacun », a indiqué Steve Nash. « Avec TLC, qui joue bien sans ballon, est stable en défense, qui sait se placer aux bons endroits et est très fiable dans le respect du plan de jeu, ça colle de le mettre dans le cinq majeur, sans problème. Il espace le jeu. Et à ses côtés, Caris a l’opportunité de porter le ballon avec les remplaçants ».