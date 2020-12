LeBron James s’est offert un beau cadeau : un 1 000e match d’affilée à 10 points et plus !

C’est un exploit unique dans l’histoire de la NBA : LeBron James est devenu le premier joueur à atteindre la barre des 10 points sur une série de 1 000 matches d’affilée !

Cette nuit, face aux Spurs, le quadruple champion NBA a franchi la barre des 10 points sur un move « à la Olajuwon ». Une action poste bas pour revenir vers le centre de la raquette et marquer d’un petit hook shoot. Il s’agissait de ses 10e et 11e points de la partie, et le « King » porte donc son record à 1 000 matches de suite. Un record qu’il détient depuis le 30 mars 2018 lorsqu’il avait dépassé les 866 matches de suite de Michael Jordan.

« Je me contente d’aller sur le terrain et d’être prêt à donner le meilleur de moi-même » a sobrement réagi LeBron James. « Si je suis en tenue, je dois faire des choses pour aider mon équipe. Il peut s’agir de points, de rebonds, de passes, de défense et de petites choses. Je dois juste être disponible pour mes coéquipiers quand je suis sur le terrain, et même sur le banc. J’ai eu la chance de le faire pendant la majorité de ma carrière. »

Pas d’enflammade pour ce 1 000e match à 10 points et plus, mais il suffit de jeter un coup d’œil aux livres d’histoire pour se rendre compte de la grandeur de l’exploit. Ainsi, son dauphin est donc Michael Jordan avec 866 matches consécutifs, suivi de Kareem Abdul-Jabbar avec 787 matches.

L’hommage de Gregg Popovich

Parmi les joueurs en activité, l’écart est encore plus grand puisque James Harden le suit avec 411 matches « seulement ». Entre LeBron James et James Harden, il y a donc l’équivalent de sept saisons régulières !

La dernière fois que LeBron James n’a pas dépassé les 10 points, c’était le 5 janvier 2007, il y a quasiment 14 ans. Face aux Bucks, il n’avait inscrit que 8 points. En carrière, l’ailier des Lakers n’a pas dépassé les 10 points qu’à huit reprises, dont six fois lors de son année rookie !

« C’est un hommage à la fois à son niveau d’intelligence et à sa ténacité, sa personnalité et son engagement envers l’excellence« , estime Gregg Popovich, son adversaire du soir, qui le connait bien pour l’avoir souvent affronté. « Vous combinez ces choses et vous obtenez ce que nous voyons dans LeBron James depuis toutes ces années. Cela coïncide à peu près avec son arrivée dans la ligue. Il mérite beaucoup de crédit pour être ce professionnel accompli, utilisant toutes les techniques possibles, tout étant à la pointe. Son mental ainsi que son physique le rendent vraiment très spécial, probablement plus que n’importe qui dans l’histoire. »