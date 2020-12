Le message de Tyrese Haliburton à ceux qui doutent de lui

Il a récupéré un ballon en défense, pris de la vitesse puis terminé au cercle comme un grand en contre-attaque. Avant d’hurler un « Come on ! » plein de rage. Tyrese Haliburton venait d’offrir sept points d’avance à son équipe, à quatre minutes de la rencontre, face aux Nuggets.

Déjà productif depuis le début de la saison, le rookie s’est montré décisif dans le « money time » de ce match, contre l’une des meilleures écuries de la conférence Ouest. Luke Walton n’a d’ailleurs pas hésité à le laisser sur le parquet tout au long du dernier quart-temps.

« Coach Walton a énormément confiance en moi, cela me booste vraiment de voir le staff et mes coéquipiers me faire confiance dans le quatrième quart-temps », apprécie-t-il. « Ils m’ont mis le ballon en main dans les moments chauds, vous savez ce que cela signifie. Il fallait sortir les gars de là. »

Et les tirer vers une deuxième victoire face aux Nuggets, la troisième en quatre matches pour Sacramento.

La confiance de Luke Walton

Le rookie a inscrit 8 de ses 13 points (5/7) dans cette ultime période. Il a également capté 3 rebonds et distribué 5 de ses 6 passes décisives dans l’ultime période. Une vision du jeu dont Richaun Holmes a principalement bénéficié sur de nombreux « pick-and-roll » joués dans l’axe, dans ces derniers instants.

« Tyrese continue d’impressionner », salue son coach. « Il a rentré de gros tirs et a été très bon à la création. C’est un de ces joueurs avec qui on se sent en confiance quand il a le ballon en main. » Luke Walton rappelle par ailleurs que son rookie a terminé avec un ratio +/- de +20, le meilleur du match.

Fier que sa jeune équipe ait battu une équipe plus expérimentée, Tyrese Haliburton n’est pas moins fier d’avoir rentré trois tirs primés. Dont l’un à près de 10 mètres pour enterrer Denver à trois minutes de la fin.

Un bon moyen d’envoyer un message à ceux qui doutent de sa capacité à shooter avec efficacité en NBA, malgré une posture de shoot, les pieds soudés au parquet, atypique, et un geste « catapulte » qui part de très bas. À Iowa State, il tournait tout de même à plus de 42% de réussite avec un gros volume de shoots.

Après quatre rencontre, le King occupe la quatrième place au classement des meilleurs scoreurs chez les rookies (10,5) et la première à la passe (5,3). Prometteur pour celui qu’il vise le titre de meilleur débutant de l’année…