Les Sixers veulent d’abord s’appuyer sur leur défense

Avec deux victoires dans leurs deux matchs de présaison, face à Boston et Indiana, les Sixers ont plutôt fait bonne impression pour commencer leur nouveau cycle, sous la double houlette de Daryl Morey et Doc Rivers.

Pour ce dernier, il faut cependant raison garder et faire preuve d’humilité. Le chantier de Philadelphie est à peine entamé. Notamment en défense.

« En ce moment, sur le jeu rapide et après des tirs ratés, on est plutôt bon en attaque. Mais je ne pense pas qu’on soit aussi bon sur demi-terrain à ce stade », relativise ainsi Doc Rivers dans le Courier-Times. « On le sera, mais on est un peu à la traîne. La défense est ce sur quoi je me concentre le plus maintenant. »

Recruté pour essayer de faire marcher le duo Joel Embiid – Ben Simmons, après l’échec de Brett Brown avant lui, Doc Rivers a donc prévenu qu’il faudrait du temps. Le potentiel individuel de ses deux joueurs est énorme mais il faut encore réussir à les mettre dans les meilleures conditions pour le révéler pleinement.

« Il y a deux ou trois systèmes sur lesquels on est très bon et on va continuer à les utiliser », poursuit Doc Rivers. « Mais il faut qu’on en essaie d’autres. Rome ne s’est pas construite en un jour, ça va prendre du temps. Il faut vouloir passer par ces moments douloureux, même pendant la saison régulière, pour aller où on veut aller. »

« Avec un nouveau coach et un nouveau système, je suis toujours inquiet à propos des premiers matchs »

S’ils ont perdu Josh Richardson en faveur de Seth Curry, et qu’il y a donc une perte nette en qualités défensives sur les postes extérieurs, les Sixers espèrent bien compenser de manière collective. De plus, avec Matisse Thybulle, le vétéran Danny Green, voire Terrance Ferguson qui arrive en provenance d’Oklahoma City, Philly a encore des joueurs qui peuvent générer une défense efficace autour du duo Ben Simmons – Joel Embiid.

« Si on s’y met, jour après jour, on peut être très bon et créer beaucoup de problème en défense », assure Terrance Ferguson. « La taille et la longueur qu’on a. Avec Matisse qui s’occupe du porteur du ballon et contourne les écrans. On a Ben avec sa longueur et sa rapidité qui est difficile à gérer. Et si quelqu’un veut partir vers le cercle, on a Joel au poste bas, qui l’invite à venir le défier. Nos adversaires vont avoir des soucis chaque soir. »

À la 8e place des meilleures défenses la saison dernière, les Sixers ne partent pas de trop loin. Doc Rivers et son staff vont pouvoir apporter quelques petites touches de modification au fur et à mesure de la saison.

Mais le début de saison, ces premières semaines, reste piégeur. Doc Rivers le sait mieux que quiconque…

« Avec un nouveau coach et un nouveau système, je suis toujours inquiet à propos des premiers matchs de la saison. Il ne faut pas les lâcher. Tu n’as jamais le sentiment d’être prêt, mais on doit l’être donc on le sera. »