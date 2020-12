Les joueurs du Jazz veulent devenir artificiers

Après un 17/41 puis un 12/39 à 3-points dans la double confrontation face aux Suns, le Jazz a enchaîné hier avec un 24/52 contre les Clippers : Quin Snyder et ses hommes sont officiellement artificiers pour cette saison 2020/21.

« L’entraîneur insiste là-dessus depuis la bulle d’Orlando – c’est un peu le point de départ de tout ça » raconte Jordan Clarkson, 5/12 dans l’exercice hier, cité par le Salt Lake Tribune. « On est en présaison, on essaie juste de trouver une identité sur la partie offensive. Ces tirs sont bons pour nous, on fait du bon boulot pour les prendre, et les mettre. »

« La présaison est un moment de l’année où tu essaies de mettre en place certaines choses, et ça prend du temps de trouver une identité pour une équipe » abonde Quin Snyder. « C’est un truc sur lequel on veut insister. Je ne pense pas que l’efficacité offensive dépende à tout prix du rythme. Cependant, on veut utiliser nos forces et pour nous – moi et le coaching staff – c’est une force. »

« C’est notre défense qui doit nous porter en premier lieu »

L’an passé, la franchise était 10e au nombre de tentatives à 3-points avec 35 tirs en moyenne par match, et première à l’adresse avec 38% de réussite. Après trois matchs, les Jazzmen en sont à 44 tentatives par rencontre et 37% d’adresse : ils auraient tort de se priver de cette arme si précieuse dans le basket moderne.

Mais le club ne veut pas oublier que tout commence par la défense à Salt Lake City, et que celle-ci sera essentielle les soirs où les tirs ne rentrent pas.

« Tous ces tirs sont le résultat de notre bonne défense » explique Bojan Bogdanovic, auteur d’un 5/9 hier. « Si on défend et qu’on joue comme on l’a fait (hier) soir, on va tirer beaucoup de 3-points. C’est fun de jouer de cette façon évidemment, mais la frontière est mince entre bons et mauvais tirs. Donc, comme je le dis, c’est notre défense qui doit nous porter en premier lieu. »