Avec l’arrivée de Serge Ibaka, Ivica Zubac doit se refaire à un rôle de remplaçant

Retour par la case banc pour Ivica Zubac. Pivot titulaire depuis son arrivée chez les Clippers, le Croate retrouve son statut de remplaçant, qu’il avait lors de ses premiers pas dans la ligue, chez les Lakers voisins. Il doit en effet céder sa place à la principale recrue de l’intersaison des Califoriens, Serge Ibaka. Ce dernier, arrivé de Toronto, alternait avec Marc Gasol dans le cinq des Raptors la saison passée.

Lors de la double confrontation d’intersaison face à son ancien club, Ivica Zubac a signé 4 points, 10 rebonds puis 6 points et 6 rebonds, en 18 minutes en sortie de banc à chaque fois.

Son rôle actuel, avec Tyronn Lue ? « Je dois défendre, protéger le cercle, prendre les rebonds, poser des écrans de qualité, finir près du cercle », énumère le géant. Soit les mêmes choses réclamées par le passé par Doc Rivers. « Je crois que cela ne va pas beaucoup évoluer. Je dois faire mieux que l’année dernière dans tous ces secteurs. »

Travailler l’entente avec Lou Williams

Et le faire sur d’autres séquences dans le match, ainsi qu’avec d’autres coéquipiers, les hommes du banc. « Je ne parle pas seulement pour Zu, mais je crois que l’identité de tout ce second cinq a changé », juge Lou Williams, leader de ces remplaçants, en pensant aussi à l’arrivée de Luke Kennard.

Le triple vainqueur du trophée de meilleur sixième de la ligue a perdu son partenaire de jeu privilégié, Montrezl Harrell, parti aux Lakers. L’utilisation de ce dernier, lors des derniers playoffs, a pu participer au départ de Doc Rivers. Steve Ballmer aurait en effet reproché à son ancien coach d’avoir négligé Ivica Zubac et de lui avoir préféré un Montrezl Harrell hors de forme et moins efficace.

Lou Williams va désormais devoir évoluer avec le Croate sur le « pick-and-roll ». « Pour gagner, on va tous devoir se mettre sur la même longueur d’onde. Mais Zu en particulier va devoir s’améliorer avec ses mains », réclame l’arrière. « On en a parlé. Il sait que je cherche à faire la passe. Pour qu’il réussisse et obtienne des tirs faciles, on va devoir faire mieux et bien s’entendre. Au-delà de ça, j’ai hâte d’évoluer avec lui. »

Persuadé que cette association à deux va fonctionner à force de travail, Ivica Zubac, certes moins bon finisseur que Montrezl Harrell, apportera davantage de dureté défensive à ce second cinq. « Savoir que Zu est derrière nous à protéger le cercle, permet d’être plus agressif sur le porteur du ballon, c’est vraiment une clé pour nous », apprécie d’ailleurs son jeune coéquipier, Terance Mann.

Le shoot extérieur de Serge Ibaka privilégié

Pour Tyronn Lue, ce devrait être le seul ajustement de cinq par rapport à la saison passée. Le Los Angles Times assure en effet que Marcus Morris, actuellement gêné par un genou douloureux, devrait vite y être réintroduit.

Titulariser Serge Ibaka lui semblait logique : « Lorsque vous avez un poste 5 fuyant qui peut shooter et rouler pour aller au cercle, je crois que cela apporte une autre dynamique parce qu’avec Kawhi (Leonard), Paul George et Lou, les pivots ne peuvent pas se planter dans la raquette et attendre que Kawhi et les autres aillent au cercle. »

Bien plus complet offensivement qu’Ivica Zubac, Serge Ibaka apportera ce « spacing » supplémentaire, tout en restant costaud de l’autre côté du parquet. « Il a toujours été le pilier défensif de toutes les équipes dans lesquelles il a joué », rappelle Tyronn Lue, pour justifier cet ajustement intérieur.