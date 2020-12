Nike : retour à Noël pour la Kobe 6 « Grinch »

On savait depuis le mois de mai que la Kobe 6 préparait son retour. On l’attendait en 2021, mais le premier coloris arrivera finalement juste avant la fin de 2020. Et c’est plutôt logique. Car il s’agit de la teinte Grinch, qui faisait partie de la collection de Noël de Nike en 2010.

Une teinte qui fera son retour tout juste dix ans après sa sortie originale, le 24 décembre. Côté tarif, on devrait encore tourner autour des 180 euros, soit bien plus que le prix de l’originale à l’époque.

Du côté des couleurs, rien de change. Le vert du Grinch est toujours là, toujours aussi éclatant. Les écailles caractéristiques de la Kobe 6 sont aussi de retour. Et ce n’est qu’un début. Les coloris devraient pleuvoir en 2021.

