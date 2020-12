Ja Morant brille dans la victoire contre Minnesota

Rookie Of The Year en titre, Ja Morant semble déjà très en forme. Face à Minnesota, le meneur des Grizzlies n’a pas eu besoin de beaucoup de temps pour se montrer sous son meilleur profil. Dès la première mi-temps, il a pris les commandes de la partie avec un 7/8 au shoot et déjà six passes décisives.

Comme son temps de jeu allait tourner autour d’une vingtaine de minutes, le meilleur rookie 2020 n’a pas voulu traîner pour marquer de son empreinte la rencontre, qu’il terminera avec 20 points et 11 passes. Surtout que ses coéquipiers Grayson Allen et Dillon Brooks étaient eux fâchés avec leur shoot (3/20 à eux deux).

« C’est génial de voir Morant faire un très bon premier match après tout le travail qu’il a effectué cet été », se félicite son coach Taylor Jenkins. « Il a bossé physiquement ainsi que plusieurs secteurs de son jeu. »

Et comme les Grizzlies ont également bien protégé leur cercle et que De’Anthony Melton a assuré quand il a fallu faire souffler Morant, les joueurs de Memphis ont globalement dominé la rencontre jusqu’au dernier quart-temps. Ils ont même conclu le troisième acte avec un 10-2.

Mais Minnesota va réagir en dernier quart-temps. Notamment grâce à l’arrière Jaylen Nowell, auteur de 20 points et quatre shoots primés en seulement 10 minutes dans les ultimes instants de la rencontre ! Ce dernier est même le meilleur marqueur de son équipe (22 points en 13 minutes) puisque Karl-Anthony Towns et D’Angelo Russell compilent à eux deux 27 points.

Anthony Edwards, lui, a peiné pour ses grands débuts. Avec son 2/9 au shoot, cinq fautes et trois ballons perdus, le numéro un de la Draft 2020 n’a pas trouvé le rythme offensivement et n’a jamais pesé sur la rencontre.