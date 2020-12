Motorola, nouveau sponsor des Nets

Il y a du changement partout aux Nets cette saison, sur le banc et sur le terrain, et même sur le maillot puisque la franchise a dévoilé son nouveau sponsor, et il s’agit de Motorola. Si la marque a perdu de son envergure sur le plan international, elle demeure omniprésente aux Etats-Unis, et elle remplacera Infor sur le maillot de Brooklyn.

Dans son communiqué, Motorola explique que les deux ont en commun de s’être réinventé la saison passée, et que les Nets ont un effectif pour répondre aux attentes. Ce partenariat dépasse le cadre du terrain puisque les Nets et Motorola s’associeront à la communauté de Brooklyn pour proposer des programmes éducatifs STEM aux jeunes défavorisés et donneront des smartphones Motorola pour soutenir l’apprentissage numérique des étudiants sans-abri.

Les Nets ont déclaré que cela concernerait plus de 100 000 élèves du système scolaire public de la ville de New York.