Michael Kidd-Gilchrist espère se faire une place à New York grâce à son énergie

Maladroit et surtout incapable d’être dangereux à 3-points dans une ligue qui écarte de plus en plus le terrain, Michael Kidd-Gilchrist perd de l’influence saison après saison. Ses dernières années à Charlotte ou son court passage à Dallas l’ont parfaitement montré.

Néanmoins, l’ailier a réussi à s’inviter au « training camp » de New York. Même s’il n’a pas encore la trentaine (27 ans seulement), il est déjà un des joueurs les plus expérimentés du groupe de Tom Thibodeau.

« Michael a fait le tour », constate le coach à SNY. « Il a connu plusieurs expériences. Le défi pour lui, ce sont les changements de la ligue. Il doit trouver une solution pour s’adapter. S’il y a bien une chose qu’il sait faire, c’est être un compétiteur. J’espère qu’il va pouvoir apporter son expérience, son éthique de travail à ce groupe. »

« Je suis là pour apporter mon énergie, pour être un leader par l’exemple »

Pour l’instant, Michael Kidd-Gilchrist ne dispose pourtant que d’une simple invitation au « training camp » de New York et si les Knicks ont coupé Jacob Evans hier, il leur faudra encore se séparer d’un joueur (Omari Spellman ? Ignas Brazdeikis ?) pour offrir une vraie place à MKG dans le groupe.

« Parfois, on voit des joueurs qui vivent plusieurs périodes dans leur carrière », poursuit Tom Thibodeau. « J’ai eu des joueurs qui ont bien démarré, d’autres non. Cela ne veut pas dire que ça reste toujours ainsi. Ça peut évoluer. Certains joueurs décollent plus tard. L’avantage avec la NBA, c’est que le challenge est quotidien. »

Pour se relancer cette année, MichaelKidd-Gilchrist a trouvé un environnement familier avec des anciens cadres de l’agence CAA (qui le représente), Leon Rose et William Wesley, aux commandes de la franchise de New York, ou la présence de l’assistant Kenny Payne, qui a travaillé à Kentucky où « MKG » a joué en NCAA.

« New York, c’est comme une maison », assure-t-il. « J’ai toujours été un fan des Knicks. Mes joueurs préférés sont Al Harrington et Andre Iguodala. Le second n’a jamais joué pour New York, mais le premier oui. Je suis là pour apporter mon énergie, pour être un leader par l’exemple. Le basket des Knicks est dans mon cœur. »