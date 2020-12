Doc Rivers répond aux critiques de Paul George

Paul George s’est signalé la semaine dernière en critiquant son utilisation par Doc Rivers, puis sa gestion de la déroute en playoffs contres les Nuggets. « On n’a jamais travaillé sur ce qu’il fallait faire différemment. On a juste fait la même merde, encore et encore. Et à un moment, vous êtes pris au piège… On en discutait entre nous, mais c’était comme si tout allait bien. On aurait dû se dire qu’il fallait des changements. Je ne crois pas qu’on le méritait… On n’était pas assez préparé. On n’a pas travaillé. »

L’entraîneur n’est pas nommé mais tout le monde a compris vers qui ces remarques sont dirigées.

Depuis, « PG » a tout de même modéré ses propos en expliquant qu’il était seul responsable de la défaite contre Denver et qu’il respectait Doc Rivers. Pas suffisant pour empêcher ce dernier de lui répondre.

« Écoutez, j’ai pris du plaisir à le coacher. Il n’y a pas grand chose à dire. Ty Lue était assis juste à côté de moi. Il ne faudrait pas qu’il compte trop sur des ajustements. Ça ne va pas être bien différent » ironise l’entraîneur pour le Philadelphia Inquirer. « On a perdu un match et je pense que tout le monde doit assumer ses responsabilités. Moi évidemment, on peut toujours mieux faire, les joueurs peuvent mieux faire. En ce qui me concerne, je n’ai rien d’autre à ajouter. » C’est déjà bien assez.