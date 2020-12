Les Raptors ne voulaient offrir qu’un an de contrat à Marc Gasol

Marc Gasol, Serge Ibaka, même combat. Selon Ian Begley de SportsNet New York, les Raptors n’ont pas voulu offrir plus d’un an de contrat à leur pivot espagnol. En conséquence, Gasol a préféré accepter la proposition des Lakers qui, elle, dispose d’une année de contrat supplémentaire.

Le frère de Pau s’est engagé pour deux ans pour le salaire minimum, à hauteur d’environ 5 millions de dollars au total. À ce prix-là, on imagine que les Raptors avaient les moyens de le retenir.

Mais la franchise canadienne a visiblement eu la même démarche avec Serge Ibaka. Ce dernier aurait tourné le dos à une offre de 12 millions de dollars pour une saison unique. Ce qui ne lui convenait pas à lui non plus puisqu’il a rejoint les Clippers avec un contrat raisonnable 1+1 à 19 millions.

Cela semble confirmer en tout cas les intentions du club de se positionner pour la prochaine intersaison qui s’annonce très relevée. Et donc de faire des économies après les prolongations de Pascal Siakam l’été dernier, puis Fred VanVleet et Chris Boucher plus récemment, qui doivent toucher respectivement 33, 20.5 et 7 millions de dollars en 2021-2022.