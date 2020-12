NCAA : Cade Cunningham montre ses qualités de passeur

Auteur d’un double double pour ses débuts très attendus en NCAA, Cade Cunningham ne déçoit toujours pas. Après une deuxième sortie à 20 points, 4 rebonds et 4 passes, puis une autre à 15 points et 6 rebonds, le freshman d’Oklahoma State a de nouveau été très fort pour la 4e victoire en 4 matchs de ses Cowboys.

Face à la fac d’Oakland, Cunningham a d’abord joué les meneurs organisateurs, en distribuant le ballon à ses coéquipiers en mouvement et en inscrivant seulement 6 points en première mi-temps, tous acquis derrière l’arc. Au retour des vestiaires, il a accéléré le rythme à l’image de son interception conclue d’un gros dunk en moulin à vent, au cours d’un cinglant 21-5 qui a mis Oakland K.O.

Pas forcément en adresse, Cunningham finit sous les 50% de réussite, de peu, à 6/13 aux tirs, pour finir tout de même à 18 points, 8 passes et 4 rebonds, établissant donc son record à la passe. Toujours sous contrôle dans son dribble et ses mouvements, Cunningham confirme semaine après semaine qu’il est un des combo guards d’avenir à l’étage supérieur avec son explosivité et son agressivité vers le cercle mais aussi un shoot extérieur solide (46% à 3-points en ce début de saison).