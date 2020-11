NCAA : Cade Cunningham en double-double pour ses débuts avec Oklahoma State

Déjà annoncé comme le probable n°1 de la Draft 2021, Cade Cunningham n’a pas manqué ses débuts avec les Cowboys d’Oklahoma State. L’arrière « cinq étoiles » a ainsi fini à 21 points, 10 rebonds et 3 passes décisives dans la victoire de son équipe face à la fac de UT Arlington (75-68).

Il a certes raté quelques shoots en cours de route, avec 7/16 aux tirs au total, dont 2/5 à 3-points, mais le meilleur lycéen de l’année (récipiendaire du trophée 2020 Naismith High School Player of the Year) a tout de même montré l’étendue de son talent avec des pénétrations conclues main gauche, et 12 des 24 premiers points de son équipe.

À 5/7 sur la ligne de réparation, Cade Cunningham n’a pas tremblé pour sceller la victoire de ses Cowboys qui, nul doute, seront suivis comme le lait sur le feu tout au long de leur saison…