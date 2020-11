Chez les Sixers, le pivot Tony Bradley pense pouvoir devenir une menace à 3-points

En quelques jours, Tony Bradley a été transféré deux fois. D’abord en étant envoyé à Detroit, puis en atterrissant à Philadelphie. Le voilà donc désormais troisième pivot des Sixers, derrière Joel Embiid et Dwight Howard.

Son temps de jeu s’annonce limité. Néanmoins, pour grappiller un peu de minutes et se démarquer du All-Star camerounais et du champion 2020, Tony Bradley espère faire la différence à 3-points. Alors même qu’il n’a shooté derrière la ligne que quatre fois depuis le début de sa carrière…

« C’est sur ce point que je travaille », assure-t-il. « Je crois que je peux devenir un pivot capable d’écarter le jeu. J’ai shooté trois fois à 3-pts la saison passée et j’ai mis les trois tirs. Donc je crois pouvoir être un pivot fuyant. J’estime même que je peux prendre le rebond et remonter la balle avec quelques dribbles. Je n’ai pas à faire tout le terrain, je peux poser un dribble et passer. Voilà sur quoi je bosse : écarter le jeu et le pick-and-pop. »

Comme Joel Embiid et Dwight Howard évoluent davantage près du cercle et avec davantage de puissance, Tony Bradley pourrait possiblement tirer son épingle du jeu avec son tir extérieur – s’il devient fiable bien évidemment.

En fin de contrat et alors qu’il sort de sa saison la plus intéressante après deux exercices de suite passés sur le banc, l’ancien coéquipier de Rudy Gobert est conscient qu’il doit (enfin) se montrer et franchir un palier s’il veut espérer signer un bon contrat l’été prochain. Car à 22 ans et après déjà trois saisons, il n’a joué que 70 matches en NBA.

« Je suis en apprentissage. J’adore apprendre et essayer de grandir, surtout en défense. Je suis impatient de travailler avec des joueurs comme Embiid et Howard, pour apprendre d’eux. »